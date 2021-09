São Paulo se reapresenta ainda sem laterais à disposição para o lado direito

Da Redação

O técnico Hernán Crespo permanece sem opções para a vaga de Daniel Alves na lateral-direita do São Paulo. O argentino imaginava contar com a volta de Igor Vinícius já nos trabalhos desta terça-feira, mas o jogador continua impossibilitado de realizar atividades no campo. Orejuela faz aprimoramento físico após lesão muscular e ainda não trabalha com os companheiros. Galeano seguirá "quebrando o galho", o que impede o aproveitamento de Gabriel Neves.

continua após publicidade .

Desde o dia em que anunciou a rescisão de contrato com Daniel Alves, o São Paulo imaginava efetivar Igor Vinícius no setor. A ordem era dar confiança ao jovem jogador. Mas a trombada com um defensor do Atlético-GO, no Morumbi, vem fazendo estragos nas pretensões de Crespo.

Igor Vinícius sofreu um trauma na retina e a recomendação dos médicos do clube é que evite trabalhos de alta intensidade. Nada de esforços até que esteja plenamente recuperado. O jogador passa por avaliações diárias e Crespo espera contar com ele ao longo da semana.

continua após publicidade .

Como a equipe só entra em campo no domingo, em visita à Chapecoense, o comandante argentino fica na torcida por uma plena reabilitação. Não que Galeano deixe a desejar, mas o temor é que em algum momento, por não ser da posição, acabe cometendo algum deslize que custe caro. Com o atacante paraguaio no setor foram dois empates e nenhum gol sofrido, contra América-MG e Atlético-MG.

Galeano ocupa uma vaga de estrangeiro no clube, o que dificulta os planos de Crespo em dar rodagem ao volante Gabriel Neves, fora dos últimos jogos por causa do excesso de gringos relacionados. Apenas cinco podem ser relacionados. Arboleda e Rigoni são titulares, Calleri e Benítez as apostas pela experiência que estão em recondicionamento físico e entrando aos poucos. O uruguaio recém-chegado acaba sem vaga.

Orejuela, apesar de ser da posição, na direita, também ocuparia uma vaga de estrangeiro. O colombiano, contudo, deve ser um dos dispensados ao fim da temporada por não ter dado o retorno esperado desde sua chegada. Pablo, que também deve seguir o mesmo caminho, trabalhou normalmente. O atacante, porém, virou terceira opção.