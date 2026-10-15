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São Paulo rescinde com herói que quebrou jejum de títulos em final contra o Palmeiras

Escrito por (via Agência Estado)
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Chegou ao fim nesta quinta-feira a longa história de amor entre Luan e o são Paulo. Clube e volante entraram em acordo e o contrato que terminava no fim da temporada foi rescindido em comum acordo. O jogador de 27 anos foi homenageado e não segurou as lágrimas ao se despedir dos companheiros.

"O São Paulo acertou a rescisão de contrato do volante Luan, que tinha vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2026. Antes do treino desta quinta-feira (15), o jogador esteve no CT da Barra Funda para se despedir", informou o clube.

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O meio-campista estava no São Paulo desde os 11 anos, quando chegou em Cotia. Foram 186 jogos disputados pela equipe principal, com seis gols anotados e quatro assistências. Na galeria do jogador, os troféus do Campeonato Paulista de 2021, da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024 pelo Tricolor.

A decisão do estadual diante do arquirrival Palmeiras, por sinal, foi a mais marcante para Luan. Além de ser a primeira conquista com a camisa profissional tricolor, o volante foi o responsável por abrir o marcador no Morumbi - Luciano fechou a vitória por 2 a 0, após 0 a 0 no duelo de ida.

Na ocasião, o São Paulo findou um raro jejum de nove anos sem erguer taças, desde a Copa Sul-Americana de 2012. O gol marcante de Luan veio em lance de rara felicidade. Após bola mal afastada, aos 36 minutos de bola rolando, ele dominou duas vezes no peito e bateu de primeira. O desvio no marcador enganou o goleiro palmeirense e a bola parou nas redes.

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Luan deixa o São Paulo após perder espaço no elenco do técnico Dorival Júnior. Fora dos planos, ele treinava em separado do grupo. A rescisão vem após o volante abrir mão de propostas de Fortaleza e Botafogo. "O São Paulo Futebol Clube deseja sucesso na sequência de sua carreira."

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