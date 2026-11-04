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São Paulo recebe R$ 50 milhões e quer diminuir dívida com elenco antes de duelo com Corinthians

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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O São Paulo recebeu R$ 50 milhões como parte do acordo com a Ticketmaster, nova ticketera do clube, e planeja diminuir a dívida com o elenco antes do clássico contra o Corinthians, marcado para essa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A diretoria ainda terá aberta a pendência de mês no direito de imagem e busca recursos para zerar as dívidas com os atletas até o fim do ano. O São Paulo terá eleições para presidente na primeira quinzena de dezembro.

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Os R$ 50 milhões recebidos são parte de um adiantamento de R$ 110 milhões previsto no acordo com a Ticketmaster, que será responsável por administrar os bilhetes do MorumBis.

A entrada do valor no caixa são-paulino e a previsão do pagamento das dívidas foram noticiadas pelo ge e confirmadas pelo Estadão.

O São Paulo deve receber o restante do valor até o meio de novembro, conforme consta no acordo assinado com a empresa. O contrato entre as partes começa a valer a partir da virada do ano.

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Os adiantamentos funcionam como um empréstimo e vão ser abatidos a partir das rendas dos jogos no MorumBis, com limite de retirada no valor de R$ 1,8 milhão ao mês.

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