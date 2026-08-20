São Paulo procura Atlético-MG para ter meia multicampeão pelo Palmeiras

Gustavo Scarpa pode ser o novo reforço do São Paulo. O clube tricolor negocia com o Atlético-MG para ter o meia de 32 anos por empréstimo até o fim de 2026.

O vínculo definitivo é uma possibilidade, mas depende de acerto entre os clubes, que podem estabelecer uma opção ou uma obrigação de compra ao final da temporada e valor para a transferência. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atualmente, ele trata um edema muscular na coxa direita, diagnosticado há duas semanas. Antes, ele havia passado por uma artroscopia no joelho direito.

A última vez que o jogador esteve em campo foi no começo de maio, pela Sul-Americana. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o meia ficou no banco duas vezes, contra o Juventude, na Copa do Brasil, antes da lesão.

Um entrave para que o São Paulo contrate o jogador é o salário alto do meia. O clube paulista enfrenta grave crise financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é a primeira vez que Scarpa é procurado pelo São Paulo. Quando ele estava prestes a deixar o Fluminense, em 2017, houve interesse do clube, mas o jogador foi para o Palmeiras. Com a camisa alviverde, Scarpa conquistou Paulistão (2020 e 2022), Brasileirão (2018 e 2022), Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2022).

Scarpa deixou o Palmeiras rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e também foi emprestado ao Olympiakos, da Grécia. Sem se firmar no futebol europeu, ele voltou ao Brasil, para o Atlético-MG, em 2024.

O contrato de Scarpa com o clube mineiro vai até o fim de 2027. Pelo time, ele tem 154 jogos, 13 gols e 28 assistências.