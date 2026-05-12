São Paulo: presidente do Conselho destitui Comissão de Ética antes de ter afastamento votado

Olten Ayres de Abreu Jr, presidente do Conselho Deliberativo (CD) do São Paulo, destituiu toda a Comissão de Ética do clube nesta terça-feira, 12. O órgão recomendou o afastamento do dirigente, cuja votação seria realizada no período da noite pelo CD, mas foi cancelada ainda nesta segunda.

Em nota oficial, Olten Ayres rechaçou tratar-se de "revanchismo" e afirma que a medida ocorre por "necessidade de preservação da credibilidade institucional". Ele nega também os rumores de que será candidato à presidência na eleição marcada para o fim do ano.

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"Ao longo das recentes apurações, verificaram-se episódios que comprometeram a necessária percepção de isenção, inclusive com manifestações públicas, vazamentos seletivos, antecipações de julgamento e conduções incompatíveis com o ambiente de equilíbrio e serenidade que se espera de um órgão dessa natureza", diz trecho da nota (veja na íntegra ao fim do texto).

O Estadão apurou que Ayres deve nomear favoráveis às expulsões do ex-presidente Julio Casares, o ex-diretor de futebol Carlos Belmonte e o ex-diretor administrativo Antonio Donizete (Dedé). O trio é alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público por supostas irregularidades.

Ayres é adversário político de Harry Massis Jr, que protocolou um pedido de afastamento de Olten Ayres do quadro associativo. O presidente da diretoria acusa o líder do Conselho de gestão temerária na sua atuação sobre a reforma estatuária do São Paulo, que travou ainda em estágio inicial.

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O pedido foi recebido pelo próprio Ayres, enquanto presidente do Conselho Deliberativo. Ele encaminhou a solicitação à Comissão de Ética, a mesma responsável pela indicação das recentes expulsões de Douglas Schwartzmann e Mara Casares. O grupo emitiu um parecer que desconsiderou expulsão, mas sugeriu suspensão de Ayres além de solicitar ao clube um pedido à Polícia Civil para abertura de um inquérito para apurar a suspeita de falsidade ideológica no processo de formação do Conselho Consultivo.

VEJA A NOTA OFICIAL DE OLTEN AYRES JR.

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, Olten Ayres de Abreu Junior, comunica que, diante dos fatos ocorridos nos últimos meses envolvendo a condução de procedimentos disciplinares e a atuação da atual Comissão de Ética, deliberou pela reestruturação integral da referida comissão.

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A decisão decorre da necessidade de preservação da credibilidade institucional, da imparcialidade dos processos internos e da confiança dos Conselheiros e da comunidade são-paulina nos ritos estatutários do Clube.