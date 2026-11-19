O São Paulo irritou os pouco mais de 24 mil torcedores presentes no MorumBis, nesta quinta-feira, 19, e foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, em jogo que fechou a 35ª rodada do Brasileirão. Ao longo dos minutos finais da partida, a torcida da casa vaiou seus jogadores e cantou 'olé' para a troca de passes da equipe carioca.

Em 11º lugar, com 44 pontos, o time comandado por Dorival Júnior vai para as três rodadas finais sem maiores pretensões. O Fluminense, que venceu o terceiro jogo seguido, vai aos 60 pontos e continua na quarta colocação, com a vaga direta para a Libertadores bem encaminhada.

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Os são-paulinos fizeram um primeiro tempo que beirou o desinteresse. Era muito rara a construção de jogadas ofensivas da equipe tricolor, que se via completamente perdida no meio de campo, setor que o Fluminense dominava, sobretudo em razão da grande partida que fazia Hércules, organizando o jogo a partir da defesa e marcando presença no ataque.

Foi em uma das subidas do volante tricolor que saiu o gol que triou o zero do placar. Ele estava ligado no lance para aproveitar uma bola desviada em Hulk - à primeira vista confundida com uma assistência de peito - e finalizar com firmeza no ângulo do goleiro Rafael.

A desvantagem transformou levemente a postura do São Paulo, que passou a frequentar mais o campo do adversário, porém sem repertório para criar lances de perigo real a Fábio. Artur teve algumas oportunidades em que poderia ter evoluído as jogadas de forma mais interessante, mas tomou as piores decisões possíveis.

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O São Paulo melhorou no segundo tempo após a entrada de Lucca e conseguiu ser um pouco mais perigo. Essa postura, contudo, não se sustentou por muito tempo. Além disso, mesmo nos momentos em que a equipe paulista mostrava estar mais afiada no ataque, o Fluminense mostrava condições de responder à altura.

Nos minutos finais, o time carioca ficou mais perto de alcançar o segundo gol. Mantinha as bolas nos pés e até aplicaram alguma pressão aos são-paulinos. Rafael fez uma grande defesa para evitar gol de Guilherme Arana e Ganso perdeu um gol cara a cara com o goleiro da equipe paulistana.

FICHA TÉCNICA0

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SÃO PAULO 0 X 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO - Rafael; Rafael Tolói (Djhordney), Arboleda, Osorio; Pedro Lima, Danielzinho (Lucca), Pablo Maia e Iago (Wendell); Artur, Calleri (Gustavo Santana) e Lucas Moura (Ryan Francisco). Técnico: Dorival Júnior.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Nonato (Ganso) e Lucho Acosta (Martinelli); Serna (Guilherme Arana), Hulk (Rodrigo Castillo) e Soteldo (Riquelme Felipe). Técnico: Marcão.

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GOL: Hércules, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

CARTÕES AMARELOS - Pablo Maia (São Paulo); Lucho Acosta (Fluminense).

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RENDA - R$ 854.515,00.

PÚBLICO - 24.503 torcedores.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).