São Paulo peca nas conclusões e apenas empata sem gols com o Juventude no Morumbi

Pedro Ramos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O São Paulo não conseguiu furar a defesa do Juventude e ficou apenas no empate em 0 a 0, neste domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Com o resultado, a equipe tricolor está na oitava posição, com 19 pontos, já o time gaúcho ocupa a penúltima colocação na tabela, com onze.

continua após publicidade .

O São Paulo foi a campo com mudanças na escalação, em especial, a ida de Calleri para o banco de reservas. Artilheiro do time no ano, o argentino merecia descanso após sete partidas seguidas começando como titular. Se teve ótimo começo de partida nos clássicos diante do Palmeiras em confrontos pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o time tricolor aparentou cansaço e teve dificuldades no primeiro tempo contra o Juventude.

O trio de ataque formado por Patrick, Eder e Luciano tentava se entrosar, mas enfrentava problemas para levar perigo ao goleiro César. Os torcedores que encararam a noite fria no Morumbi estavam com pouca paciência com o meia Igor Gomes, que recebeu algumas vaias logo no início de jogo. Do outro lado, a equipe gaúcha arriscou algumas subidas ao ataque, mas pecou nas tomadas de decisão.

continua após publicidade .

Para o segundo tempo, o técnico Rogério Ceni apostou nas entradas de Nestor e Calleri para melhorar a produção ofensiva do time. O jogo equilibrado da primeira etapa virou um duelo entre ataque e defesa após o intervalo.

A equipe tricolor passou a ocupar mais o campo de ataque e a criar chances de gol. Ainda insatisfeito com o zero no placar, Ceni colocou o zagueiro Diego Costa na vaga do lateral-direito Rafinha e deixou o time com três defensores, além de Welington e Rigoni como alas. A ideia era "abrir" o time adversário e achar espaços na defesa, mas os vários cruzamentos não surtiram efeito. Os jogadores pecaram demais nas finalizações e a equipe saiu de campo sem balançar a rede.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a Universidad Católica, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já no domingo, às 16h, a equipe visita o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Brasileirão.

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0X0 JUVENTUDE

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha (Diego Costa), Miranda, Léo e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick (Nestor) e Rigoni (André Anderson), Eder (Calleri) e Luciano (Igor Vinícius). Técnico: Rogério Ceni.

continua após publicidade .

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e Moraes; Jadson e Yuri (Jean Irmer); Capixaba (Parede), Chico (P. Henrique). e Óscar Ruiz (Edinho); Ricardo Bueno. Técnico. Umberto Louzer.

ÁRBITRO: André Luiz de Freitas Castro.

continua após publicidade .

AMARELOS: Patrick, Capixaba, Pablo Maia, Jadson, Ricardo Bueno.

PÚBLICO: 20.466.

RENDA: R$ 780.806,00

LOCAL: Morumbi.