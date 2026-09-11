São Paulo oficializa o promissor Pedro Lima em tentativa de sanar problema na lateral-direita

Há tempos que o São Paulo não consegue sanar o problema em sua lateral-direita. E, nesta sexta-feira, o clube anunciou mais um reforço para o setor na tentativa de acalmar com a revolta da torcida com os nomes que ali atuam. Trata-se do jovem Pedro Lima, de 20 anos, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra.

"O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Pedro Lima, de 20 anos, que chega por empréstimo do Wolverhampton, da Inglaterra, até 30 de junho de 2027", oficializou o clube.

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Revelação do Sport e apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro para o setor, Pedro Lima acumula convocações para as seleções brasileiras de base e disputou a Copa do Mundo Sub-17 em 2023.

Ele chega para disputar vaga com o brasileiro Lucas Ramon e o angolano naturalizado português Aurélio Buta, também contratados em 2026 e que não conseguiram se firmar sob a direção de Dorival Júnior. O clube ainda tem o jovem Igor Felisberto.

"É uma honra vestir essa camisa tão histórica. Estou muito ansioso para encontrar a torcida tricolor. E que, juntos, a gente possa escrever grandes páginas", celebrou o novo reforço são-paulino.

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Jogar regularmente no São Paulo será uma vitrine para Pedro Lima voltar à seleção brasileira. Em 2026, ainda com 18 anos, o garoto foi convocado para a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, mas como fazia parte do elenco profissional do Wolverhampton, acabou tendo sua liberação vetada.