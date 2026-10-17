Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

São Paulo melhora no segundo tempo, derrota o Vasco e sonha com vaga na Libertadores

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O São Paulo derrotou o Vasco por 1 a 0, neste sábado, no MorumBis, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo ruim, o time tricolor melhorou na etapa final - especialmente por causa da entrada de Lucas Moura - e alcançou a vitória com gol de Artur. A equipe são-paulina conquistou a segunda vitória consecutiva, praticamente zerou as chances de rebaixamento ao chegar nos 42 pontos e sonha com uma vaga na Libertadores.

Como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, que estão à frente do São Paulo na tabela do Brasileirão, ainda disputam Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil e podem abrir novas vagas para a principal competição continental. No próximo sábado, 24, o time tricolor encara o Mirassol, fora de casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Vasco, por sua vez, estaciona nos 35 pontos e ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Corinthians, em São Januário. Antes, a equipe cruz-maltina recebe o Boca Juniors, na terça-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Depois de vencer em La Bombonera, por 1 a 0, o time carioca tem a vantagem do empate por uma vaga na decisão.

As voltas de Calleri e Luciano ao time titular deram esperanças ao torcedor do São Paulo de ver o time logo balançando as redes no MorumBis, mas quem foi melhor na primeira etapa foi o Vasco. Mesmo atuando fora de casa, a equipe carioca pressionou e teve chances de abrir o placar logo cedo, em jogada individual de Andrés Gomez que terminou com chute pela rede do lado de fora, aos 13 minutos.

O atacante colombiano foi um dos destaques da equipe carioca, criando dificuldades para Rafael Tolói e levando perigo pelo setor. Pelo lado tricolor, o ataque pareceu desajustado com Artur pelo lado esquerdo e Luciano, notavelmente fora de ritmo, caindo mais para o meio. Calleri, que teve grande chance de cabeça, aos 12, praticamente não teve chances de finalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O São Paulo melhorou na reta final do primeiro tempo e até esboçou uma pressão. O time de Dorival Júnior passou a encontrar espaços no ataque e, com a marcação mais ajustada, a equipe conseguiu equilibrar as ações e parou de sofrer atrás. Ambas as equipes pecaram na pontaria e encerraram a etapa inicial sem acertar a meta.

No intervalo, Dorival tirou Luciano e colocou Lucas em campo. O camisa 7 deu gás ao time tricolor ao encontrar espaço para arrancar com a bola e aparecer como opção nas costas da defesa. O meia-atacante chegou a provocar a expulsão do zagueiro Gabriel Pereira, último homem no lance, mas o VAR interveio e o defensor foi advertido com amarelo. Aos 13 minutos, o são-paulino obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Para comprovar que realmente mudou a partida, Lucas iniciou a jogada do primeiro gol da partida. O meia achou Bobadilla na entrada da área, que tocou para Pedro Lima cruzar rasteiro e Artur desviar para as redes, aos 22 minutos. O lance foi validado pela tecnologia do impedimento semiautomático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo lado do Vasco, o técnico Pedro Emanuel reforçou a equipe com a entrada de titulares que estavam sendo poupados e o time carioca respondeu. Colidio, mais recuado, assumiu a função de armar as jogadas, enquanto os laterais Puma Rodríguez e Cuiabano se lançaram ao ataque para aparecer como elemento surpresa. A equipe cruz-maltina deixou espaço atrás e Artur, em chute de fora da área, quase ampliou em chute de fora da área, mas a bola acertou a trave.

A partida permaneceu aberta até os minutos finais. Para segurar o resultado, Dorival reforçou a defesa com a entrada do zagueiro Osorio no lugar de Artur. O Vasco criou volume, mas a única chance clara aconteceu somente nos acréscimos, aos 48 minutos, mas Puma Rodríguez isolou próximo à pequena área.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SÃO PAULO 1 X 0 VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago; Artur (Osorio), Luciano (Lucas) e Calleri (Gustavo Santana). Técnico: Dorival Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Jair), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Lescano (Adson); Andrés Gomez, Colidio e Bruno Duarte (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

GOLS - Artur, aos 22 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Artur e Iago (São Paulo); Colidio e Gabriel Pereira (Vasco)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 31.501

RENDA - R$ 1.190.000,00

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol São Paulo Vasco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV