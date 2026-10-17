São Paulo melhora no segundo tempo, derrota o Vasco e sonha com vaga na Libertadores

O São Paulo derrotou o Vasco por 1 a 0, neste sábado, no MorumBis, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo ruim, o time tricolor melhorou na etapa final - especialmente por causa da entrada de Lucas Moura - e alcançou a vitória com gol de Artur. A equipe são-paulina conquistou a segunda vitória consecutiva, praticamente zerou as chances de rebaixamento ao chegar nos 42 pontos e sonha com uma vaga na Libertadores.

Como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, que estão à frente do São Paulo na tabela do Brasileirão, ainda disputam Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil e podem abrir novas vagas para a principal competição continental. No próximo sábado, 24, o time tricolor encara o Mirassol, fora de casa.

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O Vasco, por sua vez, estaciona nos 35 pontos e ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Corinthians, em São Januário. Antes, a equipe cruz-maltina recebe o Boca Juniors, na terça-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Depois de vencer em La Bombonera, por 1 a 0, o time carioca tem a vantagem do empate por uma vaga na decisão.

As voltas de Calleri e Luciano ao time titular deram esperanças ao torcedor do São Paulo de ver o time logo balançando as redes no MorumBis, mas quem foi melhor na primeira etapa foi o Vasco. Mesmo atuando fora de casa, a equipe carioca pressionou e teve chances de abrir o placar logo cedo, em jogada individual de Andrés Gomez que terminou com chute pela rede do lado de fora, aos 13 minutos.

O atacante colombiano foi um dos destaques da equipe carioca, criando dificuldades para Rafael Tolói e levando perigo pelo setor. Pelo lado tricolor, o ataque pareceu desajustado com Artur pelo lado esquerdo e Luciano, notavelmente fora de ritmo, caindo mais para o meio. Calleri, que teve grande chance de cabeça, aos 12, praticamente não teve chances de finalização.

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O São Paulo melhorou na reta final do primeiro tempo e até esboçou uma pressão. O time de Dorival Júnior passou a encontrar espaços no ataque e, com a marcação mais ajustada, a equipe conseguiu equilibrar as ações e parou de sofrer atrás. Ambas as equipes pecaram na pontaria e encerraram a etapa inicial sem acertar a meta.

No intervalo, Dorival tirou Luciano e colocou Lucas em campo. O camisa 7 deu gás ao time tricolor ao encontrar espaço para arrancar com a bola e aparecer como opção nas costas da defesa. O meia-atacante chegou a provocar a expulsão do zagueiro Gabriel Pereira, último homem no lance, mas o VAR interveio e o defensor foi advertido com amarelo. Aos 13 minutos, o são-paulino obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Para comprovar que realmente mudou a partida, Lucas iniciou a jogada do primeiro gol da partida. O meia achou Bobadilla na entrada da área, que tocou para Pedro Lima cruzar rasteiro e Artur desviar para as redes, aos 22 minutos. O lance foi validado pela tecnologia do impedimento semiautomático.

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Pelo lado do Vasco, o técnico Pedro Emanuel reforçou a equipe com a entrada de titulares que estavam sendo poupados e o time carioca respondeu. Colidio, mais recuado, assumiu a função de armar as jogadas, enquanto os laterais Puma Rodríguez e Cuiabano se lançaram ao ataque para aparecer como elemento surpresa. A equipe cruz-maltina deixou espaço atrás e Artur, em chute de fora da área, quase ampliou em chute de fora da área, mas a bola acertou a trave.

A partida permaneceu aberta até os minutos finais. Para segurar o resultado, Dorival reforçou a defesa com a entrada do zagueiro Osorio no lugar de Artur. O Vasco criou volume, mas a única chance clara aconteceu somente nos acréscimos, aos 48 minutos, mas Puma Rodríguez isolou próximo à pequena área.

FICHA TÉCNICA

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SÃO PAULO 1 X 0 VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago; Artur (Osorio), Luciano (Lucas) e Calleri (Gustavo Santana). Técnico: Dorival Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Jair), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Lescano (Adson); Andrés Gomez, Colidio e Bruno Duarte (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.

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ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

GOLS - Artur, aos 22 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Artur e Iago (São Paulo); Colidio e Gabriel Pereira (Vasco)

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PÚBLICO - 31.501

RENDA - R$ 1.190.000,00

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP)