São Paulo joga mais leve após fim de jejum, supera Atlético-MG e ultrapassa o Corinthians

Encerrado o jejum de 10 jogos sem vitória no Brasileirão, há uma semana, o São Paulo engatou a segunda vitória consecutiva neste sábado, no MorumBis, onde bateu o Atlético-MG por 2 a 0 em uma noite chuvosa na capital paulista. Luciano e Iago, com gols separados por menos de dois minutos no segundo tempo, definiram o placar.

Os seis pontos conquistados na soma dos triunfos sobre o Red Bull Bragantino, no final de semana passado, e os atleticanos trouxeram alívio a time tricolor, cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, chegou ao décima lugar ao ultrapassar provisoriamente, por um ponto, o rival Corinthians, que enfrenta a lanterna Chapecoense no domingo, em Itaquera, e pode recuperar a posição. O Atlético, que não perdia há 14 jogos, fica em oitavo, com 36.

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O São Paulo teve sucesso em sua proposta de ficar com a bola, porém sem impor qualquer superioridade discrepante em relação ao adversário. Teve dificuldades também em ser mais agressivo, entre cruzamentos para área, tentando se aproveitar, infrutiferamente, da baixa estatura da maior parte da defesa atleticano.

É certo que os são-paulinos estiveram mais próximos à área do Atlético do que o contrário e até criou chances, mas não era agressivo o suficiente. Quando o foi, Gustavo Santana cabeceou muito bem, sem muito ângulo, para colocar a bola na rede. Seria um belo gol, se Lucas Ramon, autor da assistência, não estivesse impedido na origem do lance, conforme constatado pelo sistema semiautomático da arbitragem.

O empate ao fim do primeiro tempo ficou de bom tamanho para os atleticanos, que tiveram atuação muito retraída, incapaz de construir jogadas responsivas ao tomar bola do adversário. Não à toa, só foi finalizar aos 42 minutos da etapa inicial, quando Natanael arriscou um chute rasteiro de longa distância e fez a bola passar perto da trave direita de Rafael.

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O Atlético voltou para o segundo tempo com a entrada do volante Fred, contratado no meio de agosto. Poupado do primeiro tempo após ser decisivo com gol e assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, o jogador de 33 anos mudou a dinâmica da partida e deu mais cadência ao meio de campo alvinegro.

Melhorar essa característica do jogo, contudo, não foi o suficiente para que o time visitante conseguisse se impor diante dos donos da casa. No momento em que os atleticanos cresciam, Luciano desviou um chute cruzado de Artur para vencer o goleiro Gabriel Delfim e colocar o São Paulo em Vantagem. Menos de dois minutos depois, Iago recebeu cruzamento de Lucas Ramon e ampliou.

Sem baixar a guarda, o São Paulo continuou no ataque, empurrado pelos quase 40 mil torcedores presentes no MorumBis, e teve algumas chances de fazer o terceiro, mas não aproveitou.

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Na terça-feira, às 21h30, o time comandado por Dorival Júnior estará em Buenos Aires, onde enfrenta o Boca Juniors pela rodada de ida das quartas de final da Sul-Americana, campeonato pelo qual o Atlético também vai a campo, na quarta, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, às 19 horas.

SÃO PAULO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Wendell (Iago); Artur (Djhordney), Gustavo Santana (Calleri) e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Dorival Júnior.

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ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Alexsander (Minda) e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño (Vitor Hugo), Victor Hugo (Gustavo Scarpa), Bernard (Fred) e Reinier (Cassierra); Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Luciano, aos 20, e Iago, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

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CARTÕES AMARELOS - :Djhordney e Cuello.

RENDA - R$ 1.711.850,00.

PÚBLICO - 39.068 torcedores.

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LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).