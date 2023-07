São Paulo insiste e Luciano garante vitória sobre o Fluminense no Morumbi pelo Brasileirão

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Marcius Azevedo (via Agência Estado)

O São Paulo quis mais, principalmente no segundo tempo, e conquistou uma vitória importante sobre o Fluminense por 1 a 0, neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Luciano, aos 42 minutos da etapa final, foi o responsável por colocar justiça no placar de um jogo que se tornou praticamente em ataque contra defesa na etapa final.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 21 pontos e se igualou justamente ao Fluminense na pontuação. A equipe do técnico Fernando Diniz leva vantagem para o time de Dorival Júnior no número de gols marcados e, por isso, está uma posição à frente na tabela: 5º e 6º, respectivamente.

São Paulo e Fluminense protagonizaram um primeiro tempo decepcionante no Morumbi. Com um esquema tático espelhado, os times concentraram os desfechos das ações na faixa central do campo, o que gerava um congestionamento pelo número de peças posicionadas por lá. Os goleiros praticamente não trabalharam. A melhor chance foi uma cabeçada de Arboleda defendida por Fábio em um lance que foi invalidado por impedimento do zagueiro são-paulino.

Luciano e Felipe Melo foram um capítulo à parte na etapa inicial. Pouco depois de o jogador do Fluminense levar cartão amarelo por falta em Juan, o atacante do São Paulo empurrou o rival, que reagiu com uma trombada antes de uma cobrança de escanteio. O árbitro Anderson Daronco contemporizou e não puniu ninguém.

Dorival percebeu que havia necessidade de mudar o cenário para o segundo tempo. Cotado para começar como titular, Wellington Rato entrou no lugar de Rodriguinho no intervalo. O São Paulo adiantou suas peças. O Fluminense recuou. As oportunidades tão raras na etapa inicial foram sendo empilhadas pelos são-paulinos.

Acuado, o Fluminense jogava por uma bola. E ela quase surgiu em cabeçada de Thiago Santos e, pouco depois, em finalização de Marcelo. O goleiro Rafael estava lá para salvar o São Paulo.

Após o susto, o São Paulo continuou com o domínio total do jogo e, aos 42 minutos do segundo tempo, chegou ao gol da vitória. Rafinha fez lançamento perfeito para David na área, que ajeitou de cabeça para Luciano finalizar. Fábio, desta vez, não conseguiu evitar o gol.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 X 0 FLUMINENSE

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck, Gabriel Neves (Alisson), Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Marcos Paulo) e Rodriguinho (Wellington Rato); Luciano (Nathan) e Juan (David). Técnico: Dorival Júnior.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Felipe Andrade), Thiago Santos e Marcelo (Guga); Martinelli, Lima, Gabriel Pirani (Lelê) e Arias; Keno (John Kennedy) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Melo, Gabriel Neves, Arias e Patryck.

CARTÃO VERMELHO - Arias.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS/Fifa).

RENDA - R$ 2.523.257,00.

PÚBLICO - 49.153 torcedores.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).