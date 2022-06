São Paulo inicia série de comemorações para celebrar os títulos de 1992

Paulo Favero (via Agência Estado)

Em comemoração ao seu primeiro título da Copa Libertadores, ocorrido há exatos 30 anos, o São Paulo prepara uma série de comemorações para celebrar o ano que é considerado o mais vitorioso de sua história. Em 17 de junho de 1992, o time comandado por Telê Santana ganhou nos pênaltis do Newell's Old Boys, da Argentina, e conquistou seu primeiro título sul-americano.

"O ano de 1992 foi o mais vitorioso da história do São Paulo com as conquistas da Libertadores, do Mundial e do Paulista, além de torneios como Teresa Herrera, Ramon de Carranza e Ciudad de Barcelona. A gente não podia deixar essa data passar em branco. Preparamos uma série de ações e festejos para lembrar dos nossos ídolos", explicou Eduardo Toni, diretor de marketing do clube.

Nesta sexta-feira, a festa começou no estádio do Morumbi, palco da decisão de 1992, e teve a presença de ex-jogadores que fizeram história naquele time vitorioso e assistiram ao jogo, que foi transmitido nos telões. Além disso, uma série de produtos da efeméride estarão à disposição dos torcedores, como canecas, chinelo, camisetas com estampas dos grandes ídolos, bonés, agasalhos e outros itens. Haverá um Kit Libertadores, card de realidade aumentada e até linha de móveis para o torcedor são-paulino decorar sua casa.

"Vamos também fazer um Tour da Taça nas lojas da São Paulo Mania e uma festa de gala na Sala São Paulo, celebrando essa conquista. Teremos ainda Happy Hour com os ídolos e um livro comemorativo", continua Toni.

Símbolo desse período vencedor do São Paulo, o técnico Telê Santana, falecido em 2006, também receberá uma homenagem. "Não posso contar ainda, mas será uma surpresa. É um ano muito especial para a gente, não poderíamos deixar de passar em branco, e o Telê é parte importante disso", diz.

Para o presidente Julio Casares, esse título da Libertadores do São Paulo em 1992 abriu o caminho para que a marca fosse conhecida no mundo todo. "O São Paulo, naquele momento, desejou a Libertadores, o torcedor abraçou e houve a maior invasão do gramado da história do Morumbi", afirmou o dirigente, que estava nas arquibancadas torcendo naquele dia.

Um dos projetos de sua gestão será bastante utilizado durante essas comemorações: o Camarote dos Ídolos. "Nele queremos reverenciar essas pessoas que são patrimônio vivo do clube", explica Casares, sobre o espaço que comporta até mil pessoas e que recebe frequentemente ex-jogadores que vestiram a camisa tricolor.

Eduardo Toni reforça que todo esse projeto de comemoração não envolve custos para o clube, que vive situação financeira delicada. "O São Paulo não colocou a mão no bolso, estamos fazendo com a ajuda de parceiros e patrocinadores e essas homenagens não trazem despesa para o clube. Claro que vai gerar receita, mas o principal objetivo não é esse e sim celebrar essas conquistas."

Os dirigentes informam que as vendas dos produtos comemorativos vão começar imediatamente, mas alguns itens, como miniaturas, estão parados na alfândega. Para Casares, é importante celebrar o passado, mas sempre de olho para novas conquistas futuras.

"O São Paulo tem tantos problemas estruturais que não dá pra prever quando venceremos de novo. Primeiro temos de focar em voltar à Libertadores. Assumimos o clube com muitas dificuldades, com dívidas a curto prazo e pendências com atletas e fornecedores. Mesmo assim conseguimos sair da fila, chegamos na final do Paulista novamente, e acho que o time está competitivo", comenta Casares.