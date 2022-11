São Paulo inicia preparação para despedida da temporada com 13 desfalques

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Derrotado pelo Internacional na última terça-feira, o São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o último jogo da temporada, contra o Goiás, marcado para as 16 horas de domingo, no Estádio da Serrinha. O técnico Rogério Ceni terá 13 desfalques para escalar a equipe tricolor em Goiânia.

continua após publicidade .

Além de ter o departamento médico cheio, como foi durante a maior parte do ano, o treinador são-paulino tem dois desfalques por suspensão. André Anderson, que teve problemas físicos e pouco atuou ao longo da temporada, e Patrick receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida derradeira.

Outro desfalque por motivo além de lesão é o zagueiro Arboleda, liberado há duas semanas para treinar com a seleção do Equador. Ele passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no tornozelo em julho e não jogou mais pelo time são-paulino desde então. Quando estava na fase final de transição, foi solicitado pela comissão técnica equatoriana e o São Paulo o liberou.

continua após publicidade .

As baixas por lesões afetam todos os setores. Na defesa, o zagueiro Diego Costa trata uma tendinite e seus companheiros de posição Miranda e Moreira estão se recuperando de lesões na coxa esquerda, enquanto o lateral Igor Vinícius cuida de uma pubalgia. Os meio-campistas Alisson e Andrés Colorado, com problemas na coxa, e Rodriguinho, que sofre com dores nas costas, também são desfalques. Nikão (desconforto na coxa), Caio (cirurgia no joelho direito), e Eder (trauma no joelho) são as ausências no ataque.