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São Paulo garante R$ 10 milhões de premiação com vaga nas quartas da Copa Sul-Americana

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O São Paulo chegou ao total de R$ 10,27 milhões em premiações na Copa Sul-Americana ao vencer o Bolívar por 3 a 1, na noite de terça-feira, 18, e avançar para as quartas de final. O triunfo no MorumBis veio depois de um empate sem gols na rodada de ida, na altitude de La Paz, na Bolívia.

O valor pago pela Conmebol aos times classificados às quartas do torneio continental é de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões). Anteriormente, o clube tricolor já havia garantido US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) pela classificação às oitavas de final e US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por participar da fase de grupos, além US$ 375 mil (R$ 1,9 milhão) pela soma de três vitórias ao longo desta fase - durante a qual são pagos US$ 125 mil (R$ 650 mil) por vitória.

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Na sequência da Sul-Americana, o São Paulo terá pela frente dois embates com o Boca Juniors, ainda sem definição de datas. O jogo de ida será em Buenos Aires, entre os dias 8 e 10 de setembro. Já a partida de volta será encaixada entre 15 e 17 de setembro, no MorumBis.

Se passar pelo Boca Juniors e chegar à semifinal, o time comandado por Dorival Júnior garante mais US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões). Depois, caso avance à grande final, assegura mais US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) e concorre a US$ 10 milhões (R$ 52 milhões), premiação destinada ao campeão do torneio continental.

O dinheiro conquistado em campo é de gran valia ao São Paulo, que vive problemas financeiros acompanhados de uma crise institucional. Não à toa, tornou-se o primeiro clube a ser notificado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) sobre o risco de transfer ban, por meio do fair play financeiro implementado recentemente no futebol brasileiro.

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O débito em questão é com o Novorizontino pela contratação de Djhordney. O clube do interior formalizou a denúncia de atraso de pagamento à ANRESF. O São Paulo, que deve R$ 600 mil (três parcelas) do R$ 1 milhão que a operação custou, diz que tem encaminhado um acordo para evitar a sanção.

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