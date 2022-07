São Paulo faz último treino e deve ter Eder, Patrick e Rafinha na Sul-Americana

(via Agência Estado)

O técnico Rogério Ceni comandou nesta quarta-feira o último treino antes da partida decisiva do São Paulo contra a Universidad Católica, na quinta, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E, para este jogo da volta, o treinador deve ter Eder, Patrick e Rafinha entre os titulares.

O trio vai substituir Calleri, Nestor e Igor Vinicius, respectivamente. Os três jogadores foram expulsos na partida de ida, quando o time brasileiro venceu por 4 a 2, abrindo boa vantagem no confronto, a ser decidido no Morumbi, na noite de quinta - o time avança mesmo se perder por um gol de diferença.

A provável escalação do São Paulo tem Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes e Reinaldo; Eder e Luciano. É possível que Ceni decida poupar Miranda, dando oportunidade a Luizão para formar o trio de zaga com Diego Costa e Léo.

Miranda poderia ficar no banco de reservas nesta quinta porque, em tese, é o único zagueiro titular disponível para o importante jogo contra o Atlético-MG, domingo, pelo Brasileirão. Para evitar riscos, Ceni poderia, portanto, preservar o experiente defensor são-paulino.

No treino desta quarta, o volante Talles Costa e o atacante Nikão voltaram a treinar com o grupo e se credenciaram para integrar a lista de relacionados para a partida. Talles se recuperou de uma entorse no tornozelo direito enquanto Nikão está reabilitado de dores no tornozelo esquerdo.

O atacante Marcos Guilherme também integrou o grupo, em busca da melhor forma física enquanto aguarda ser inscrito nas competições disputadas pelo São Paulo.

Já o volante Andrés Colorado, o meia Gabriel Sara e o atacante Alisson seguem fora. O primeiro fez transição com a preparação física em seu processo de recuperação de lesão no reto femoral direito. Sara se reabilita de cirurgia no tornozelo direito e Alisson fez exercício leve enquanto volta de uma entorse no joelho direito.