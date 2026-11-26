O São Paulo se despediu do MorumBis em 2026 com uma vitória por 3 a 1 sobre o Remo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entregou o pouco que se esperava, sem brilho em campo.

Na arquibancada, o pequeno público viu organizadas são-paulinas protestarem contra conselheiros, a atual gestão e o time. "Time sem vergonha" e pedidos de "respeito com a camisa tricolor" foram alguns dos gritos.

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O placar não condiz com o jogo insosso do São Paulo. Calleri marcou duas vezes e Ryan Francisco uma. Dois dos gols vieram de falhas do zagueiro Tchamba. O Remo sustentava a defesa até ser vazado e desmobilizar. A melhora dos paraenses no segundo tempo garantiu o empate, com Gabriel Poveda, mas não foi o suficiente.

O time paulista sobe para a 10ª posição, com 48 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado nesta rodada por Vasco (que enfrenta o Atlético-MG) e Coritiba (que joga contra o Flamengo). O Remo confirmou a vice-lanterna, já que não pode ser alcançado pela Chapecoense (15 pontos) e não chegará à pontuação do 18º (hoje o Internacional, com 38 pontos).

Dorival mandou a campo um time com quatro atacantes, algo que não acontecia desde o primeiro turno, justamente contra o Remo. Foi a primeira vez que Artur, Luciano, Lucas e Calleri jogaram juntos.

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Apesar de rebaixado, o Remo não deixou de jogar "para valer". A equipe impôs dificuldade para que o São Paulo chegasse próximo da área, com uma defesa compacta.

Já era fim do primeiro tempo quando os são-paulinos conseguiram apenas a segunda finalização na direção do gol. Foi graças a um vacilo de Tchamba, que afastou em cima de Edson. A bola bateu no volante e sobrou para Calleri, que invadiu a área cara a cara com Marcelo Rangel e abriu o placar, aos 38 minutos.

O gol pareceu desmobilizar os visitantes, que já não produziam ofensivamente. O São Paulo encontrava a defesa povoada, mas desmobilizada, cedendo mais espaços.

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A infiltração acontecia, como quando Artur invadiu a área. O atacante caiu após uma dividida com Tchamba. Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti, mas conferiu a imagem no VAR, constatou que o lance foi legal e anulou a marcação.

O segundo tempo foi de certa melhora do Remo, que saiu mais para o jogo. O São Paulo não aproveitou os espaços deixados. Com 10 minutos, veio o empate.

A origem foi uma falta na intermediária, cobrada rapidamente para Yago Pikachu, na direita. Ele cruzou e encontrou Gabriel Poveda, nas costas de Arboleda. O atacante cabeceou já na pequena área e igualou. Foi o primeiro gol do camisa 9 no Brasileirão, em que soma 17 jogos.

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Dorival, enfim, chamou os garotos Pedro Ferreira, Lucca e Ryan Francisco, na expectativa de mudança. Entretanto, o time continuava sem articulação no meio de campo.

O Remo passou a mandar no jogo. Dorival tirou Pedro Lima e recuou o time com Newton Jr. Carpini reagiu com time mais veloz, que encontrava escapadas em contra-ataques.

O São Paulo conseguiu ter alguma ação relevante no fim do segundo tempo. Bobadilla cruzou buscando Calleri. Tchamba afastou, mas a bola caiu nos pés de Ryan Francisco. O garoto bateu forte e marcou aos 42 minutos.

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O Remo ainda tentou buscar o empate. Foi a vez de o time sofrer um contra-ataque, com jogada dos garotos até chegar a Bobadilla, que cruzou para Calleri. O argentino cavou sobre Marcelo Rangel e fez o terceiro do São Paulo, aos 49.

Os tricolores encerram o Brasileirão em visita ao Athletico-PR na próxima quarta-feira às 21h30. Simultaneamente, assim como todos os jogos da 38ª rodada, o Remo recebe o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

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SÃO PAULO 3 X 1 REMO

SÃO PAULO - Rafael; Pedro Lima (Newton Jr), Arboleda, Osorio e Iago; Pablo Maia (Pedro Ferreira), Bobadilla e Lucas (Gustavo Santana); Artur (Lucca), Luciano (Ryan Francisco) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

REMO - Marcelo Rangel; Zé Ivaldo, Zé Welisson e Tchamba; Yago Pikachu (João Lucas), Leonel Picco (Jáderson), Edson (Vitor Bueno) e Galeano (Marlon); Gabriel Poveda (Eduardo Melo), Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini.

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GOLS - Calleri, aos 38 minutos do 1º tempo; Gabriel Poveda, aos 10, e Ryan Francisco, aos 41, e Calleri, aos 49 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucca; Galeano, Edson e Tchamba.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

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PÚBLICO - 16.372 presentes.

RENDA - R$ 574.545,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).