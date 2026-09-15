São Paulo erra estratégia, vê Boca dominar com empate no MorumBis e está fora da Sul-Americana

O São Paulo está fora da Copa Sul-Americana. A equipe de Dorival Júnior contou com mobilização a nível de Libertadores para receber o Boca Juniors em busca de uma virada nas quartas de final, mas errou a estratégia e acabou com um empate por 1 a 1 em pleno MorumBis.

Com a vantagem pela vitória por 1 a 0 em La Bombonera, os argentinos tinham como missão suportar a pressão dos mais de 55 mil torcedores. Durante todo o primeiro tempo, eles a cumpriram com tranquilidade, matando as jogadas do São Paulo, ainda que sem levar perigo aos mandantes.

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A estratégia de Dorival Júnior, com Danielzinho e Marcos Antônio dividindo a articulação, não deu certo na primeira etapa. A mudança do intervalo pareceu promissora, mas foi interrompida por uma rara chance do Boca e gol de Leandro Lozano em falha defensiva são-paulina. O empate de Domingos Duarte pouco serviu.

O adversário dos argentinos na semifinal será o Vasco. Os cariocas eliminaram o Santa Fe nesta terça-feira, com uma vitória por 2 a 0 em São Januário, após um empate sem gols na Colômbia. As datas-base da próxima fase são 14 e 21 de outubro.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Internacional, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no sábado, às 21h30, no MorumBis. A equipe paulista é a 11ª, com 33 pontos.

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O time são-paulino precisava buscar o ataque desde o apito inicial e assim tentou. O Boca Juniors mostrou que não daria brechas tão facilmente. A equipe argentina até mesmo arriscou manter a posse e subir seus jogadores em bloco como estratégia para evitar o ataque do São Paulo e sem intenção de acelerar o jogo.

Os comandados de Rodolfo Arruabarrena se postavam de forma compacta e pareciam fechar todas as portas ao São Paulo. Gustavo Santana desaparecia entre os zagueiros. Na entrelinha, Luciano e Artur não conseguiam ter espaço, diante de uma cobertura de Leandro Paredes, apoiado por Santiago Ascacíbar.

A primeira finalização do São Paulo veio apenas com meia hora de jogo, após falta cobrada por Artur, que levantou na área. Foi, contudo, um mero cabeceio de Gustavo Santana por cima do gol. A estatística ilustrava como o Boca era o dono do jogo, com o placar agregado debaixo do braço. No ataque, porém, sobravam caneladas dos argentinos.

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O São Paulo viu que era possível levar perigo aos 37 minutos. Artur recebeu na intermediária e buscou Lucas Ramon no fundo. O lateral descolou um cruzamento, e Gustavo Santana completou de cabeça. A bola entraria, não fosse o tapa do goleiro Álvaro Montero. Dorival teria trabalho para melhorar a equipe para a segunda etapa.

A tentativa veio com a entrada de Djhordney no lugar de Danielzinho, que não tinha se acertado na construção junto a Marcos Antônio no primeiro tempo. A troca indicava o camisa 8 mais livre para criar.

A dinâmica permitiu que o São Paulo criasse mais espaços na defesa adversária. Faltava a conclusão com qualidade. Sem isso, o tempo ainda jogava a favor do Boca Juniors. E contra a paciência do torcedor são-paulino, que se enfurecia com erros e com a ausência de cartões de Gustavo Tejera para as faltas dos argentinos.

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Um banho de água tão fria quanto a garoa desta terça-feira veio aos 15 minutos do segundo tempo. Leonel Flores buscou um passe na frente. A bola parecia morta, mas encontrou a linha defensiva do São Paulo desorganizada, quicou entre Domingos Duarte e Lucas Ramon e sobrou para o lateral Leandro Lozano, que apareceu pelo meio. Rafael até chegou a tocar na bola, mas ela parou no fundo das redes. Arboleda estava na intermediária, marcando um jogador já fora do lance.

O time são-paulino abateu-se, mas manteve as tentativas de atacar. Dorival mandou a campo Ryan Francisco, Victor Sá e Ferreirrinha. Faltando pouco mais de 25 minutos para o apito final, já era tudo ou nada.

Na pressão, a bola rebateu na área do Boca. Ryan Francisco empurrou para dentro, mas foi assinalado impedimento. Foram dois minutos paralisados até o veredicto do VAR, com a anulação do empate tricolor.

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Mais confortável com a vantagem, o Boca Juniors ficou determinado a fechar-se e matar tempo como podia, desafiando as novas regras anti-cera. O São Paulo pressionou, mas não mostrava recursos que alterassem o cenário, como havia feito ligeiramente na volta do intervalo.

Com trocas de passes no setor ofensivo e sem finalizar, os são-paulinos passaram a ouvir chiados da torcida. Certa esperança veio da cabeça de Domingos Duarte, que empatou aos 43 minutos.

Um gol do São Paulo levaria a partida aos pênaltis. Tejera deu sete minutos de acréscimo. Porém, nada foi possível para manter os são-paulinos na disputa. Quando soava o apito final, uma confusão ainda tomou conta do gramado.

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FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 BOCA JUNIORS

SÃO PAULO - Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino (Ferreirinha); Lucas Ramon (Ryan Francisco), Danielzinho (Djhordney), Marcos Antônio e Iago (André Silva); Artur, Luciano e Gustavo Santana (Victor Sá). Técnico: Dorival Júnior.

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BOCA JUNIORS - Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Milton Delgado (Tomás Belmonte); Alan Velasco (Sebastián Villa), Leonel Flores (Ángel Romero) e Miguel Merentiel (Enner Valencia). Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

GOLS - Leandro Lozano, aos 15, e Domingos Duarte, aos 43 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Djhordney e Artur.

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ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

PÚBLICO - 55.724 presentes.

RENDA - R$ 3.429.802,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (BRA).