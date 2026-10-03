São Paulo empata com o Corinthians e conquista inédito Brasileirão feminino num MorumBis lotado

O São Paulo é o mais novo campeão do Brasileirão feminino. Num lindo MorumBis lotado, o time tricolor segurou empate em 1 a 1 (3 a 2 no agregado) com o Corinthians neste sábado e levantou o título pela primeira vez na derradeira partida da competição. Bia Menezes e Juliete marcaram para as equipes, enquanto a goleira Carlinha se redimiu após entregar gol bobo às Brabas.

O Corinthians tinha uma missão indigesta. Nunca havia perdido um jogo de ida da final. E a inédita derrota custou caro. Correr atrás do resultado foi muito difícil, ainda mais diante de um São Paulo que se impôs em boa parte da primeira etapa. Foram poucos os lampejos alvinegros, com destaque para o gol, que saiu apenas por erro de Carlinha.

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Do outro lado as mandantes que, mesmo com a mínima vantagem, não quiseram saber de sentar sobre o regulamento, sufocando o Corinthians por bons minutos. O técnico Thiago Viana repetiu o time que venceu na Neo Química Arena e, com o apoio unânime da torcida, não esperou para subir ao ataque e conquistar o primeiro escanteio do duelo.

De tanto insistir e quando era melhor no jogo, a equipe tricolor abriu o placar aos 10 minutos. Aline Milene ficou com o rebote no meio de campo e achou Bia Menezes pela beirada. A lateral-esquerda invadiu a área e chutou forte. A goleira Nicole aceitou e a bola dormiu no fundo das redes.

O gol esquentou a partida e logo saiu o primeiro amarelo, quando Belén Aquino interrompeu um contra-ataque tricolor. E, quando o Corinthians menos esperava, aos 18 minutos, Carlinha deu um presente para Juliete num erro bobo, em que a corintiana quase nada precisou fazer para igualar o marcador.

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O São Paulo chegou a fazer o segundo aos 22 minutos, de cabeça, com Giovanna Crivelari. Mas a atacante estava impedida. O Corinthians melhorou nos minutos finais do primeiro tempo, mas não conseguiu reverter o placar.

Na volta dos vestiários, Emily Lima foi para o tudo ou nada e promoveu duas alterações no seu time: Jaque Ribeiro e Gisela Robledo nos lugares de Vic Albuquerque e Gi Fernandes, respectivamente. E, de fato, o Corinthians voltou melhor e começou a incomodar mais o São Paulo.

O momento mais emocionante aconteceu aos 19, quando a árbitra Daiane Muniz foi ao VAR e assinalou pênalti no puxão de Robinha em Érika dentro da área. Na cobrança, Gabi Zanotti chutou fraco e rasteiro, e Carlinha fez boa defesa, incendiando a massiva torcida tricolor.

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Apostando no jogo individual, o Corinthians começou a sentir a pressão. O coletivo foi deixado de lado e Carlinha começou a trabalhar enquanto as visitantes aumentavam o volume de finalizações, quase todas elas sem grandes perigos.

O jogo ficou lá e cá. O São Paulo avançou e começou a incomodar a goleira Nicole, que quase entregou a bola para as são-paulinas aos 39 minutos. Ao todo, nove sofridos minutos foram adicionados, o que apenas prorrogou a tristeza corintiana e adiou a festa são-paulina.

FESTA TRICOLOR E RECORDE

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O MorumBis estava lindo e o São Paulo anunciou antecipadamente que 44.530 ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. Porém, mais do que isso foi registrado. Segundo a organização, 49.405 torcedores foram ao estádio, o que representa o maior público da história do futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul.

O número anterior também era entre os clubes, na final de 2024, com 44.529 torcedores na Neo Química Arena.

Foi feita uma verdadeira festa tricolor para abraçar o futebol feminino no estádio paulista, onde horas antes, pelo Brasileirão masculino, o São Paulo caiu diante do Santos por 2 a 1.

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Esse é o primeiro título do Brasileirão feminino conquistado pelo São Paulo, desde que a competição passou a ser disputada no atual formato, em 2013. O time tricolor foi vice-campeão em 2024.

DERROTA SOFRIDA

O último final de semana marcou o primeiro revés das Brabas na Neo Química Arena depois de 33 jogos. Com o tropeço, o retrospecto agora é de: 29 vitórias, três igualdades e uma derrota.

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O Corinthians fez a 10ª final seguida, sendo seis títulos conquistados de forma consecutiva (de 2020 a 2025). Foram apenas três derrotas em finais na história da equipe: em 2017, quando foi vice e caiu nos dois duelos diante do Santos. O Corinthians também foi vice em 2019, quando empatou duas vezes com a Ferroviária e levou a pior nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 CORINTHIANS

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SÃO PAULO - Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes (Rafa Soares); Robinha (Clara), Karla Alves e Aline Milene (Kesia Senna); Isa Guimarães (Maricel Pereyra) e Giovanna Crivelari (Mylena Carioca). Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS - Nicole; Thaís Regina, Thaís Ferreira e Érika (Letícia Monteiro); Gi Fernandes (Gisela Robledo), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Jaque Ribeiro), Belén Aquino (Ariel Godoi) e Juliete; Gabi Zanotti e Jhonson (Andressa Alves). Técnica: Emily Lima.

GOLS - Bia Menezes, aos 10, Juliete aos 18 minutos do primeiro tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Belén Aquino, Érika, Jaque Ribeiro (COR); Bia Menezes, Robinha, Karla Alves (SAO).

ÁRBITRA - Daiane Caroline Muniz dos Santos.

PÚBLICO - 49.405 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio MorumBis (SP).