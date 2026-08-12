Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
COPA SUL-AMERICANA

São Paulo empata com Bolívar na altitude e deixa vaga em aberto

Tricolor sai na frente, mas sofre empate no segundo tempo em La Paz; decisão será no MorumBis

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

São Paulo empata com Bolívar na altitude e deixa vaga em aberto
Autor No sábado, o São Paulo recebe o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O São Paulo deixa o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana vivo após o empate por 1 a 1, nesta terça-feira, com o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O time chegou à oitava partida consecutiva em que não sofreu gols no primeiro tempo, mas também à quinta em que é vazado após o intervalo.

O time tricolor chegou a ter, na primeira etapa, o melhor desempenho desde a chegada de seu terceiro técnico na temporada. A altitude de 3,6 mil metros, contudo, cobrou o preço no segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Árbitro autoriza e Boca Jrs. dá pontapé inicial nos dois tempos contra o Recoleta na Argentina

Dorival Júnior, no seu centésimo jogo no comando do São Paulo, montou um time com Newton como terceiro zagueiro e meio de campo mais recheado, com o trio Damián Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio. Parece ser esse o caminho para uma equipe mais sólida na temporada.

Os estreantes da noite também foram um trunfo. Iago deu assistência para o gol de Arboleda. Domingos Duarte conferiu segurança defensiva. Foi o que permitiu, por pelo menos 45 minutos, que o trio do meio ignorasse a altitude durante o primeiro tempo e tivesse fôlego para impor a estratégia de contra-ataques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogo apresentou desde o início um São Paulo que iria se defender e buscar explorar os contra-ataques, diante da frágil recomposição defensiva do Bolívar. Foi assim que, aos 15 minutos, o time paulista tinha apenas 33% de posse de bola, mas boas chegadas na frente.

O Bolívar eventualmente assustava, com presença na área. Faltava qualidade para concluir. A defesa são-paulina conseguia conter o adversário, com destaque para Newton, como um terceiro zagueiro, na direita, Arboleda centralizado e Domingos Duarte na esquerda.

Na bola parada, de falta, o São Paulo descolou um escanteio. Foi a origem do gol que abriu o placar, aos 22 minutos. Iago cobrou fechado para Arboleda subir mais que todo mundo e fazer 1 a 0. Foi o primeiro após a polêmica que o afastou do elenco por indisciplina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gol não impediu que o São Paulo buscasse novas escapadas. O sistema de Dorival Júnior, com o trio Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio, permitiu que eles se revezassem nas subidas. Iago teve boa performance ofensiva nesse sentido. Individualmente, Pablo Maia ficou devendo.

O Bolívar passou a ter mais pressa. Melgar exigiu defesa de Rafael com chute do meio da rua, que pegou efeito e quase enganou o goleiro. Quando o outro arqueiro, Carlos Lampe, tinha a bola, a torcida exigia velocidade e até vaiava o time da casa.

O São Paulo levou mais sustos com chegadas do Bolívar a partir do intervalo. A defesa resistia. Por outro lado, a equipe já tinha certo desgaste físico e não conseguia mais subir com tanta velocidade em reação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rafael precisou aparecer mais. O brasileiro Robson Matheus destoava na técnica entre os jogadores do time boliviano. Foi ele que obrigou o goleiro são-paulino a saltar para nova defesa bonita.

A insistência do Bolívar deu resultado aos 18 minutos do segundo tempo, quando veio o empate do time da casa. Após a defesa do São Paulo segurar quase tudo e afastar nova ofensiva, Carlos Antonio Melgar pegou a sobra e mandou uma pancada da entrada da área. A bola fez curva, Rafael chegou a tocar, mas não impediu que ela entrasse.

O Bolívar passou a mandar no jogo. Não fosse a falta de qualidade do time boliviano, o São Paulo poderia ter cedido a virada, mas foi possível conter os mandantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

A entrada de Ferreirinha não cumpriu a expectativa de mais velocidade. Novas entradas viraram meras reposições físicas, já que o São Paulo praticamente abdicou de criar novas jogadas. No sufoco dos minutos finais, Melgar ainda acertou o travessão, em lance similar ao gol boliviano.

No sábado, o São Paulo (12º) recebe o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (10º). O jogo de volta contra o Bolívar, também no MorumBis, será na terça-feira, dia 18.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 1 X 1 SÃO PAULO

BOLÍVAR - Carlos Lampe; Jesús Sagredo (Damián Batallini), Xavier Arreaga, Santiago Echeverría e José Sagredo; Erwin Saavedra (Ervin Vaca), Melgar e Patito Rodríguez (Jhon Velásquez); Robson Matheus (Billy Arce), Dairo Asprilla e Martín Cauteruccio (Bruno Miranda) e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Aurélio Buta), Newton Jr, Arboleda, Domingos Duarte e Iago (Wendell); Pablo Maia, Damián Bobadilla (Cauly) e Marcos Antônio (Danielzinho); Calleri e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Dorival Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Arboleda, aos 22 minutos do 1º tempo; Carlos Antonio Melgar, aos 18 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iago e Aurélio Buta.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia (BOL).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
análise Bolívar Copa Sul-Americana Futebol São Paulo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV