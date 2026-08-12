São Paulo empata com Bolívar na altitude e deixa vaga em aberto

Tricolor sai na frente, mas sofre empate no segundo tempo em La Paz; decisão será no MorumBis

O São Paulo deixa o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana vivo após o empate por 1 a 1, nesta terça-feira, com o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O time chegou à oitava partida consecutiva em que não sofreu gols no primeiro tempo, mas também à quinta em que é vazado após o intervalo.

O time tricolor chegou a ter, na primeira etapa, o melhor desempenho desde a chegada de seu terceiro técnico na temporada. A altitude de 3,6 mil metros, contudo, cobrou o preço no segundo tempo.

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Dorival Júnior, no seu centésimo jogo no comando do São Paulo, montou um time com Newton como terceiro zagueiro e meio de campo mais recheado, com o trio Damián Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio. Parece ser esse o caminho para uma equipe mais sólida na temporada.

Os estreantes da noite também foram um trunfo. Iago deu assistência para o gol de Arboleda. Domingos Duarte conferiu segurança defensiva. Foi o que permitiu, por pelo menos 45 minutos, que o trio do meio ignorasse a altitude durante o primeiro tempo e tivesse fôlego para impor a estratégia de contra-ataques.

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O jogo apresentou desde o início um São Paulo que iria se defender e buscar explorar os contra-ataques, diante da frágil recomposição defensiva do Bolívar. Foi assim que, aos 15 minutos, o time paulista tinha apenas 33% de posse de bola, mas boas chegadas na frente.

O Bolívar eventualmente assustava, com presença na área. Faltava qualidade para concluir. A defesa são-paulina conseguia conter o adversário, com destaque para Newton, como um terceiro zagueiro, na direita, Arboleda centralizado e Domingos Duarte na esquerda.

Na bola parada, de falta, o São Paulo descolou um escanteio. Foi a origem do gol que abriu o placar, aos 22 minutos. Iago cobrou fechado para Arboleda subir mais que todo mundo e fazer 1 a 0. Foi o primeiro após a polêmica que o afastou do elenco por indisciplina.

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O gol não impediu que o São Paulo buscasse novas escapadas. O sistema de Dorival Júnior, com o trio Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio, permitiu que eles se revezassem nas subidas. Iago teve boa performance ofensiva nesse sentido. Individualmente, Pablo Maia ficou devendo.

O Bolívar passou a ter mais pressa. Melgar exigiu defesa de Rafael com chute do meio da rua, que pegou efeito e quase enganou o goleiro. Quando o outro arqueiro, Carlos Lampe, tinha a bola, a torcida exigia velocidade e até vaiava o time da casa.

O São Paulo levou mais sustos com chegadas do Bolívar a partir do intervalo. A defesa resistia. Por outro lado, a equipe já tinha certo desgaste físico e não conseguia mais subir com tanta velocidade em reação.

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Rafael precisou aparecer mais. O brasileiro Robson Matheus destoava na técnica entre os jogadores do time boliviano. Foi ele que obrigou o goleiro são-paulino a saltar para nova defesa bonita.

A insistência do Bolívar deu resultado aos 18 minutos do segundo tempo, quando veio o empate do time da casa. Após a defesa do São Paulo segurar quase tudo e afastar nova ofensiva, Carlos Antonio Melgar pegou a sobra e mandou uma pancada da entrada da área. A bola fez curva, Rafael chegou a tocar, mas não impediu que ela entrasse.

O Bolívar passou a mandar no jogo. Não fosse a falta de qualidade do time boliviano, o São Paulo poderia ter cedido a virada, mas foi possível conter os mandantes.

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A entrada de Ferreirinha não cumpriu a expectativa de mais velocidade. Novas entradas viraram meras reposições físicas, já que o São Paulo praticamente abdicou de criar novas jogadas. No sufoco dos minutos finais, Melgar ainda acertou o travessão, em lance similar ao gol boliviano.

No sábado, o São Paulo (12º) recebe o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (10º). O jogo de volta contra o Bolívar, também no MorumBis, será na terça-feira, dia 18.

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FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 1 X 1 SÃO PAULO

BOLÍVAR - Carlos Lampe; Jesús Sagredo (Damián Batallini), Xavier Arreaga, Santiago Echeverría e José Sagredo; Erwin Saavedra (Ervin Vaca), Melgar e Patito Rodríguez (Jhon Velásquez); Robson Matheus (Billy Arce), Dairo Asprilla e Martín Cauteruccio (Bruno Miranda) e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Aurélio Buta), Newton Jr, Arboleda, Domingos Duarte e Iago (Wendell); Pablo Maia, Damián Bobadilla (Cauly) e Marcos Antônio (Danielzinho); Calleri e Luciano (Ferreirinha). Técnico: Dorival Júnior.

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GOLS - Arboleda, aos 22 minutos do 1º tempo; Carlos Antonio Melgar, aos 18 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iago e Aurélio Buta.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

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PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia (BOL).