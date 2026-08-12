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São Paulo é primeiro clube a ser notificado com risco de transer ban pelo fair-play financeiro

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O São Paulo corre risco de sofrer um transfer ban da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), responsável pelo fair-play financeiro no Brasil. O clube diz que tem encaminhado um acordo para evitar a sanção. Seria a primeira aplicação de pena pelo não pagamento de uma dívida desde que o regulamento começou a ser aplicado no futebol brasileiro.

O débito em questão é com o Novorizontino pela contratação de Djhordney. O clube nega que haja negociação em andamento sobre o caso. O meia foi formado pela equipe, chegou a ir para o Palmeiras ainda na base e chegou ao São Paulo antes de subir para o profissional.

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Há pouco mais de um mês, o Novorizontino formalizou a denúncia de atraso de pagamento à ANRESF. O São Paulo devia, no momento, R$ 600 mil (três parcelas) do R$ 1 milhão que a operação custou.

Inicialmente, a agência intimou o clube tricolor a pagar a dívida em 10 dias úteis. Sem comprovação de quitação, foi determinado o pagamento integral, com juros e correção monetária em 45 dias a partir desta quarta-feira, dia 12.

Caso a dívida não seja sanada, o clube ficará impedido de registrar novos atletas até a regularização integral da pendência ou até que o Novorizontino comunique um acordo.

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Em comunicado sobre a decisão, a ANRESF chama atenção para um ponto de calendário que todos os clubes precisam observar. As obrigações assumidas a partir de 1º de janeiro de 2026 estão sujeitas à aplicação de sanções do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (RSSF).

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Fair Play Financeiro Futebol São Paulo FC transfer ban
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