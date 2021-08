São Paulo e Palmeiras ficam no empate no Morumbi pelas quartas da Libertadores

Da Redação

São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no Morumbi, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em um duelo de pouca criatividade e poucas chances de gol, dois jovens volantes foram às redes. Luan abriu o placar para o time da casa e Patrick de Paula, em cobrança de falta, deixou tudo igual.

Como na competição continental existe a regra do gol fora de casa, o resultado é melhor para o Palmeiras, que joga por um empate sem gols na próxima terça-feira, no Allianz Parque. A favor do São Paulo está a invencibilidade sobre o rival na competição, que foi mantida.

Agora são nove jogos sem derrota, sendo seis vitórias e três empates. O Palmeiras também conseguiu manter outra marca invicta. São 14 partidas consecutivas sem perder como visitante na Libertadores, com dez vitórias e quatro empates, ampliando o recorde que já lhe pertencia.

O estádio do Morumbi não contou com a presença de torcedores por causa da pandemia. Mas isso não impediu a provocação. O São Paulo aproveitou o jogo em seu estádio e pendurou algumas faixas provocativas . Em uma delas: "nunca fui rebaixado". Em outra, "a sua obsessão (conquistar o Mundial de Clubes) é a minha história", com a imagem dos três troféus conquistados pelo clube.

Os técnicos surpreenderam nas escalações. Crespo optou por começar com Rodrigo Nestor no lugar de Benítez. Daniel Alves, que voltou recentemente de Tóquio, também iniciou a partida como titular. Abel Ferreira nem relacionou Gabriel Menino, que voltou do Japão no mesmo voo do atleta do São Paulo. Mas ele também arriscou na escalação ao deixar Gustavo Scarpa no banco, com Dudu e Rony entre os 11.

Na prática, nenhuma das alterações surtiu muito efeito e o que se viu em campo foi um primeiro tempo de muita marcação e raras chances de gol. O São Paulo tinha mais a posse da bola, mas não conseguia passar pela linha de marcação adversária.

Daniel Alves cruzou pelo menos três bolas na área nas mãos de Weverton. O lateral acertou lançamento para Sara, que chutou para defesa do goleiro palmeirense. Pouco depois Rigoni mandou na área da intermediária e exigiu mais uma defesa de Weverton.

Do outro lado, Dudu criou duas boas jogadas, mas tocou para Breno Lopes, que se atrapalhou. Na segunda delas, chutou o próprio pé e caiu dentro da área. No restante da primeira etapa, o Palmeiras também se mostrou um time pouco criativo e a saída também foi jogar a bola na área, sem perigo.

Insatisfeitos com os desempenhos de seus comandados, os técnicos voltaram com mudanças. Wellington entrou no lugar de Arboleda e Wesley substituiu Breno Lopes, o pior da primeira etapa. O jogo melhorou um pouco nos primeiros minutos e o São Paulo conseguiu abrir o placar na base da insistência. Após cruzamento na área, Nestor tentou por duas vezes e Weverton deu rebote. Luan aproveitou a nova sobra e mandou para as redes.

O Palmeiras não conseguia criar. Abel colocou em campo Patrick de Paula e Luiz Adriano, mas pouco mudou. Até que apareceu uma cobrança de falta no lado esquerdo da área tricolor. Patrick de Paula bateu cruzado, rasteiro, a bola não desviou em ninguém e enganou Volpi, que chegou atrasado.

Os visitantes cresceram na partida e começaram a pressionar. Wesley escorregou antes de finalizar e Luiz Adriano arriscou por cima do gol. O São Paulo não conseguia chegar mais ao gol adversário. Em uma das raras oportunidades, Pablo foi lançado, mas o árbitro assinalou impedimento. Na jogada, Wellington, que havia entrado no decorrer do jogo se machucou e deu lugar a Reinaldo. Deve ser mais uma baixa da equipe para o jogo de volta, que ainda não conta com Luciano, Marquinhos e Eder.

A partida seguiu truncada nos minutos finais. Com falta de criatividade de ambos os lados, o jogo terminou empatado e a decisão ficou para a partida de volta. Curiosamente, os dois principais destaques das equipes nos últimos jogos, os atletas responsáveis pela criatividade em campo, Benítez e Gustavo Scarpa permaneceram o jogo inteiro no banco de reservas e não entraram em campo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 PALMEIRAS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda (Wellington (Reinaldo)), Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor (Igor Gomes) e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga (Gabriel Veron) e Breno Lopes (Wesley); Rony (Luiz Adriano) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Luan, aos 8, e Patrick de Paula, aos 28 do 2º tempo.

ÁRBITRO - Nestor Pitana (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Alves e Renan.

LOCAL - Estádio do Morumbi.