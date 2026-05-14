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São Paulo demite Roger Machado após eliminação na Copa do Brasil

Derrota por 3 a 1 para o Juventude encerra ciclo de 17 jogos do treinador; diretoria ainda não definiu substituto

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:58:14 Editado em 14.05.2026, 08:58:06
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São Paulo demite Roger Machado após eliminação na Copa do Brasil
Autor Roger comandou o São Paulo por 17 jogos - Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo anunciou a demissão do técnico Roger Machado na noite desta quarta-feira (13) logo após a eliminação da equipe na quinta fase da Copa do Brasil. A decisão foi oficializada após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, que resultou no placar agregado de 3 a 2 favorável aos gaúchos. O desligamento foi comunicado pelo diretor executivo de futebol, Rui Costa, em entrevista coletiva concedida minutos depois do encerramento da partida em Caxias do Sul.

-LEIA MAIS: Ferreirinha é expulso em 30s, São Paulo sofre pelo alto e cai para Juventude na Copa do Brasil

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Segundo Rui Costa, a definição ocorreu após conversas imediatas entre a diretoria e a comissão técnica, contando com o aval do presidente Harry Massis Júnior, que não viajou com a delegação. O diretor também minimizou o impacto de áudios vazados recentemente, nos quais o mandatário teria questionado a viabilidade financeira de uma demissão. Costa reiterou que o trabalho do treinador sempre teve respaldo cotidiano e que a saída foi um entendimento mútuo sobre o esgotamento do projeto atual.

Questionado sobre sua própria permanência no cargo, o diretor executivo afirmou que seguirá trabalhando enquanto tiver a confiança da presidência, reforçando seu compromisso em dar explicações ao torcedor em momentos de crise. Sobre o substituto de Roger Machado, a cúpula tricolor informou que ainda não possui um perfil traçado ou nomes em negociação, iniciando a busca por um novo comandante a partir desta quinta-feira.

Roger Machado deixa o São Paulo com um aproveitamento irregular, somando 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 17 partidas disputadas. Sob seu comando, a equipe marcou 20 gols e sofreu 17. O treinador havia sido contratado em 10 de março para substituir Hernán Crespo e, embora entregue o cargo com o time na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a sequência recente de cinco jogos sem vitórias tornou a pressão insustentável.

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O elenco tricolor agora se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo sábado, 16, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o clube não confirmou quem dirigirá a equipe interinamente no Rio de Janeiro enquanto busca um novo profissional para o cargo. Dorival Júnior, que já treinou o time, é o favorito.

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