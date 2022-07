São Paulo compra Galoppo por US$ 4 milhões e resta definir a forma de pagamento

Marcius Azevedo (via Agência Estado)

O São Paulo finalmente chegou a um acordo para a compra do argentino Giuliano Galoppo, do Banfield, na mira do clube e desejo do técnico Rogério Ceni há semanas. O Estadão apurou que o valor final da compra do volante de 23 anos é de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,5 milhões) e falta apenas os clubes definirem a forma de pagamento pelo atleta.

Sem dinheiro em caixa para arcar com o valor da compra, o clube busca parceiros e investidores para finalizar a negociação. O nome do "mecenas" é mantido em segredo por Julio Casares, presidente do São Paulo, e dirigentes, mas deve ser revelado em breve.

A crise financeira do clube, próxima dos R$ 700 milhões, inviabiliza que grandes contratações sejam realizadas sem a participação de terceiros. Galoppo é um dos desejos de Rogério Ceni para reforçar o setor ofensivo da equipe. Além do meia, a volta de Marcos Guilherme ao clube visa solucionar essa deficiência. O argentino pode atuar em diversas funções do campo, tanto na criação quanto na finalização jogo.

O volante foi revelado pelas categorias de base Banfield em 2018 e participou de treinamentos com a seleção argentina sub-18 no mesmo ano. O jogador tem vínculo com o clube até dezembro de 2023, que deve ser finalizado com a venda para o São Paulo.

No último domingo, no empate em 1 a 1 do Banfield com o San Lorenzo, Galoppo já não foi relacionado Com 23 anos, Galoppo disputou 27 jogos nesta temporada, com oito gols marcados. No último ano, 48 partidas, com 13 gols.