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São Paulo busca encerrar hegemonia do Corinthians em ?despedida? das bets do futebol

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em busca de uma revanche da final de 2024, o São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado, 3, às 16h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro jogo, sábado passado, na Neo Química Arena, terminou em 2 a 1 para a equipe tricolor, que agora precisa apenas de um empate em casa para voltar a conquistar um título nacional, o que não ocorre desde 1997, na edição inaugural do torneio. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis.

O clima de rivalidade marca também a "despedida" da invasão das casas de apostas no futebol brasileiro. Na última semana, o futebol levou seus olhares à MP aprovada pelo presidente Lula para encerrar a operação de bets no País. As plataformas terão até o dia 5 de outubro - próxima segunda-feira - para remover todas as ações de publicidade e seus sites e aplicativos do ar até o dia 6.

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No futebol feminino as bets pouco adentraram o ambiente. Os principais torneios da CBF para a modalidade - Brasileirão A1, Copa do Brasil e a Supercopa - atualmente não são patrocinados por casas de apostas, diferentemente do masculino onde é predominante. Diante da medida, a CBF começou a adaptar sua comunicação e retirou a marca da Betano, que detinha os naming rights do Brasileirão e da Copa do Brasil no masculino, de suas redes sociais.

No feminino, as propriedades comerciais dos torneios da CBF começaram a ser negociadas de maneira conjunta, em um pacote único a partir de 2025. Assim, Brasileirão Feminino A1, Copa do Brasil Feminina e Supercopa Feminina possuem os mesmos patrocinadores, sendo eles dos setores de comércio eletrônico e tecnologia, alimentação, do segmento automotivo, produtos de higiene e financeiro e bancário, sem casas de apostas.

Nos clubes a realidade é diferente. O São Paulo possui como patrocinador master a Superbet e deve estar presente nos uniformes da equipe durante a final. Já o Corinthians, conta com a plataforma Esportes da Sorte.

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Na decisão, o São Paulo mobilizou sua torcida e já possui ingressos acima dos 40 mil vendidos, marca que supera o recorde do clube - 28.420 torcedores na ida da final do Brasileiro Feminino em 2024, onde saiu derrotado pelo Corinthians. A equipe ainda sonha com a possibilidade de ultrapassar os 44.529 presentes na Neo Química Arena, na volta daquele mesmo ano, marca que é a maior na América do Sul.

Pela partida de ida, o Corinthians saiu na frente aos nove minutos do primeiro tempo com Gabi Zanotti, mas aos 20 viu a vantagem encerrar, com a batida de primeira de Giovana Crivelari para o empate. Já na metade do segundo tempo, a estrela de Cotia brilhou para o lado tricolor. Em velocidade, Isa Guimarães foi acionada e com tranquilidade chutou no canto para virar o jogo aos 22 minutos. O resultado marcou a primeira derrota do time corintiano feminino na Neo Química Arena.

"Precisamos de um gol para entrar no jogo novamente na decisão. E é isso que a gente vai fazer. Existe essa expressão de poder do Corinthians e eu acho que é isso que a gente tem de utilizar a nosso favor", afirmou a treinadora corintiana Emily Lima na coletiva após a partida.

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Para a partida de volta, a técnica terá o retorno da zagueira Thaís Regina. A defensora cumpriu suspensão no primeiro confronto por uma expulsão no jogo da volta contra o Bahia.

Nesta edição, o São Paulo começou o torneio com uma campanha histórica. Em 17 rodadas, a equipe comandada por Thiago Viana somou 41 pontos, com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas, tornando-se a maior pontuação do clube em uma primeira fase de Brasileirão Feminino.

O treinador Thiago Viana destacou após a partida de ida a importância do Morumbis em decisões para o São Paulo.

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"Na mesma linha do que a gente vem falando de cada vez mais chegar em decisões, em semifinais, finais e construindo essa trajetória, o Morumbis também faz parte disso. Em uma final contra o Corinthians lá a gente acabou sendo derrotado, em uma outra da Supercopa a gente acabou campeã, então essa construção ela traz a gente cada vez mais maduro para jogar no Morumbis e sem dúvida nenhuma trazer a torcida para perto e fazer um caldeirão para empurrar essas meninas, vai ser essencial para a gente tirar aquele 1% a mais para buscar o título", afirmou o treinador após a partida de ida.

Sem desfalques, Viana deve repetir a mesma escalação da partida de ida, contando, inclusive, com o destaque de sua artilheira na temporada: Crivelari com oito gols marcados. A camisa 19 também é a destaque da equipe no Brasileirão, com seis gols pela competição.

Em 1997, o São Paulo levantou a taça do primeiro Campeonato Brasileiro Feminino da história ao vencer a Portuguesa por 4 a 0. Após a retomada do projeto, em 2019, foi campeão do Brasileiro A2, contra o Cruzeiro, onde voltou a construir uma trajetória na elite da modalidade.

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O Corinthians detém uma hegemonia no futebol feminino. Na principal competição nacional, são sete títulos - com seis deles de maneira consecutiva desde 2020 - além do Hexacampeonato da Copa Libertadores.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO - Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alvese e Aline Milene; Isa Guimarães e Giovana Crivelari. Técnico: Thiago Vianna.

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CORINTHIANS - Nicole Ramos; Gi Fernandes, Thaís Regina, Duda Mineira (Erika), Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Jaqueline (Vic Albuquerque) e Belén Aquino; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnica: Emily Lima.

ÁRBITRA - Daiane Caroline Muniz dos Santos.

HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).

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LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR - TV Globo, TV Brasil, GE TV, NSports e UOL.

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