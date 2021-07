São Paulo bate Vasco em casa e fica perto da vaga nas quartas da Copa do Brasil

Da Redação

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbi, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Rigoni e Pablo marcaram os gols da partida, que permite ao time paulista perder por um gol de diferença na partida de volta, na próxima quarta-feira, no estádio de São Januário, em São Paulo.

Antes da partida decisiva, o São Paulo tem outro duelo importante. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a equipe terá pela frente o líder Palmeiras, no sábado, às 19h, no Morumbi. Pela Série B, no mesmo dia, o Vasco visitará o Botafogo no Engenhão.

A equipe do técnico Hernán Crespo começou o jogo com uma marcação sob pressão no Vasco e já criou a primeira chance de gol antes do primeiro minuto de partida. Rigoni driblou o goleiro Vanderlei, mas ficou sem ângulo para chutar.

O time carioca deixou Benítez sem marcação no meio-campo e na primeira bola que recebeu, encontrou Rigoni na área. Ele dominou, tirou do marcador e mandou para as redes aos 13 minutos. O Vasco finalmente acordou e tentou equilibrar a partida. Léo Jabá começou a aparecer mais em campo e procurava Cano, que tinha dificuldades para se livrar da marcação de Arboleda e Miranda.

O Vasco voltou ligado no segundo tempo e assustou logo no primeiro minuto. Cano invadiu a área e bate, mas Léo corta. Bruno Gomes pega o rebote e solta a bomba, mas por cima do gol de Volpi.

Mas o São Paulo retomou o domínio da partida graças à dupla Benítez e Rigoni. Após boa jogada dos dois, o argentino bateu de fora da área e Vanderlei fez a defesa. Na sequência, Rigoni tocou para Pablo e obrigou o goleiro vascaíno fazer boa defesa. Em mais uma troca entre Benítez e Rigoni o argentino bateu rasteiro e acertou a trave.

O São Paulo ampliou aos 33. Reinaldo bateu escanteio na primeira trave, e Pablo desviou de cabeça para as redes. Mesmo com a vantagem, o time anfitrião continuou ditando o ritmo e ainda teve mais uma chance de ampliar nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 x 0 VASCO

SÃO PAULO - Tiago Volpi: Arboleda (Bruno Alves), Miranda e Léo; Orejuela, Rodrigo Nestor (Liziera), Igor Gomes (Gabriel Sara), Benítez (Talles) e Reinaldo; Rigoni (Marquinhos) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Galarza (Arthur) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Andrey), Cano e Léo Jabá (Morato). Técnico: Lisca.

GOLS - Rigoni, aos 13 minutos do primeiro tempo. Pablo, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Leandro Castán.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).