São Paulo bate recorde de público da América do Sul em final do Brasileiro Feminino

O recorde de público entre clubes femininos na América do Sul tem um novo dono. Horas antes da bola rolar para São Paulo e Corinthians pela partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino, o tricolor divulgou que mais de 44.530 ingressos foram vendidos para a partida, assumindo a marca de maior número de torcedores em um jogo no continente.

Anteriormente, o feito também era de um brasileiro. O Corinthians detinha o recorde desde 2024, também em uma final do torneio nacional e contra o mesmo adversário de hoje. Na ocasião, a partida de volta, na Neo Química Arena, registrou um total de 44.529 presentes.

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Para a decisão, o São Paulo mobilizou sua torcida e conseguiu superar o recorde do clube -28.420 torcedores na ida da final do Brasileiro Feminino em 2024, onde saiu derrotado pelo Corinthians - e agora o do continente.

Em meio ao clima tenso que vive o clube e a equipe masculina, as torcidas organizadas movimentaram as redes em buscar de chamar a torcida para a partida. Uma recepção ao ônibus das são-paulinas está marcada para ocorrer com os bandeirões.

Na partida de ida, na casa das corintianas, o São Paulo venceu de virada por 2 a 1 e chega com vantagem para a decisão em casa.

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Em 1997, o São Paulo levantou a taça do primeiro Campeonato Brasileiro Feminino da história ao vencer a Portuguesa por 4 a 0. Após a retomada do projeto, em 2019, foi campeão do Brasileiro A2, contra o Cruzeiro, onde voltou a construir uma trajetória na elite da modalidade.

Já o Corinthians detém uma hegemonia no futebol feminino. Na principal competição nacional, são sete títulos - com seis deles de maneira consecutiva desde 2020 - além do Hexacampeonato da Copa Libertadores.

As equipes se enfrentam a partir das 16h30, no Estádio do Morumbis, com transmissão ao vivo pela TV Globo, TV Brasil, GE TV, NSports e UOL.