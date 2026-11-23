O São Paulo empatou com o Botafogo por 1 a 1 no Engenhão, no Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço depois de ter aberto o placar, o resultado fez com que a equipe paulista chegasse a 45 pontos e finalmente cumprisse a meta de Hernán Crespo, que definiu os 45 pontos como objetivo do time no torneio, em alusão a evitar o rebaixamento.

Muito mais por dificuldades dos botafoguenses, os são-paulinos conseguiram ganhar vantagem no placar e passar ilesos em boa parte do jogo. O gol de Pedro Lima brindou a estratégia de Dorival Júnior de defender-se e buscar contra-ataques. No segundo tempo, a equipe da casa pressionava sem vigor para ganhar da retranca tricolor. Foi com maior ocupação na área que Tiquinho Soares aproveitou um rebote de Rafael e igualou.

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O resultado deixa o São Paulo em 11º. O Brasileirão pode ter, no máximo, oito vagas para a Libertadores, a depender de cenários a definir. O oitavo hoje é o Red Bull Bragantino, com 50 pontos, cinco a mais que o São Paulo.

Já o Botafogo ainda vê a zona de rebaixamento de perto. O time é 14º, com 43 pontos. A primeira equipe no Z-4 é o Corinthians, com 40. Os paulistas, porém, ainda jogam pela 36ª rodada, na quarta-feira, contra o Atlético-MG.

Foram os mandantes que buscaram jogo no começo da partida. As chances, contudo, foram pouco claras. O São Paulo se defendia, ainda sem encontrar dificuldades na contenção do adversário.

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Pedro Lima colocou o São Paulo na frente aos 28 minutos. A jogada começou com lançamento de Rafael para Luciano. O camisa 10 honrou o número, com um passe nas costas da defesa botafoguense para o lateral. Cara a cara com Gabriel Batista, garoto deslocou o goleiro e mandou para as redes.

Logo depois, o São Paulo se safou de ter um jogador a menos. Osorio cometeu falta dura em Vitinho, que ficaria livre diante de Rafael. O árbitro André Luiz Policarpo Bento aplicou apenas o amarelo.

No segundo tempo, o São Paulo priorizou ainda mais a defesa. Quando chegou ao ataque, perdeu oportunidades. A trinca com Newton, Arboleda e Osorio manteve a força, diante da pressão do Botafogo. O volume de jogo alvinegro, porém, tinha pouca intensidade e se resumia, muitas vezes, a trocas de passes improdutivas.

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Tite tentou povoar o ataque, com a entrada do centroavante Arthur Cabral no lugar do volante Medina. A pressão funcionou, mas com Tiquinho Soares. Danilo recebeu na entrada da área e encontrou espaço para finalizar. Rafael espalmou, e a bola sobrou para o camisa 9 cravar, aos 36.

Alex Telles quase virou, já aos 45, de falta, mas a bola triscou a trave e atingiu a rede pelo lado de fora. O crescimento do Botafogo era nítido, mas foi interrompido por expulsão de Marçal, por cotovelada em Calleri. Após reclamar, enquanto deixava o campo, o botafoguense ainda desferiu um soco em Pablo Maia.

Poucos minutos depois, Wendell recebeu o vermelho. O lateral deu uma entrada de sola em Arthur Cabral. O árbitro aplicou amarelo, mas mudou a cor do cartão após conferir no VAR.

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O próximo compromisso são-paulino será na quinta-feira, no MorumBis, às 20h, contra o Remo, já rebaixado à Série B. O Botafogo tem pela frente o Bahia, no sábado, novamente no Rio, às 21h.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 SÃO PAULO

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BOTAFOGO - Gabriel Batista; Ferraresi, Justino (Danilo) e Marçal; Vitinho, Allan (Edenilson), Medina (Arthur Cabral), Ziyech (Montoro) e Alex Telles; Matheus Martins (Kauan Toledo) e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla (Pedro Bezerra), Djhordney (Danielzinho), Pablo Maia e Iago (Wendell); Luciano (Lucca) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Pedro Lima, aos 28 minutos do 1º tempo; Tiquinho Soares, aos 36 minutos do 2º tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Ferraresi; Newton, Osorio, Rafael e Pedro Lima.

CARTÕES VERMELHOS - Marçal; Wendell.

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).

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PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).