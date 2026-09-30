Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

São Paulo aprova acordo com Ticketmaster em busca de alívio para crise financeira

Escrito por Leonardo de Sá, Leonardo Catto e Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o acordo com a Ticketmaster nesta quinta-feira, 30, por 184 votos a 44, com uma abstenção. A proposta prevê adiantamento de R$ 140 milhões ao caixa tricolor, entre a antecipação de receitas e o aluguel de um camarote. Amplamente defendido pelo presidente Harry Massis, o contrato é tratado pela diretoria como essencial para a situação financeira do clube, que convive com atrasos de direitos de imagem e salários. A expectativa é que parte dos recursos seja usada para quitar essas pendências com o elenco.

Ao longo do processo de aprovação do acordo, Massis enfrentou questionamentos de outra empresa interessada na gestão da bilheteria do MorumBis, a NewC. A concorrente apresentou uma série de contestações ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, depois que o contrato com a Ticketmaster foi aprovado pelo Conselho de Administração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os argumentos apresentados pela NewC estavam questionamentos sobre a falta de respostas da diretoria são-paulina, o uso de informações desatualizadas e a condução de critérios técnicos durante o processo. A empresa também afirmou ter apresentado uma proposta que poderia chegar a R$ 500 milhões em adiantamento.

Diante dos questionamentos, foi criada uma comissão para analisar o contrato com a Ticketmaster. O grupo concluiu que não havia elementos suficientes para caracterizar fraude ou favorecimento deliberado, mas apontou "fragilidades" e "inconsistências" na condução do processo. Mesmo com as ressalvas, a comissão deu parecer favorável e considerou a proposta da Ticketmaster mais vantajosa entre as analisadas.

No fim, o acordo chegou ao Conselho Deliberativo, instância responsável pela decisão final. Os conselheiros analisaram a proposta e votaram pela aprovação do contrato com a Ticketmaster. Com o aval, a empresa ficará responsável pela operação da bilheteria do Morumbis e pela gestão do programa de sócio-torcedor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁUDIO DE MASSIS E ACORDO COM OLTEN MARCARAM BASTIDORES DA VOTAÇÃO

Em áudio revelado pelo Estadão, ainda no início de setembro, Harry Massis pressionou pela inclusão do contrato com a Ticketmaster na pauta do Conselho Deliberativo. Na gravação, o presidente pede apoio "da mídia" para que Olten coloque a proposta em votação e afirma que, sem a aprovação, o clube não conseguiria cumprir seus compromissos financeiros.

A relação entre Massis e Olten também foi importante para destravar a votação no Conselho Deliberativo. Os dois chegaram a um entendimento para que o contrato com a Ticketmaster fosse levado ao plenário e tivesse uma data definida para análise. O acordo ocorreu em meio à redução da tensão entre os presidentes, após Massis pedir o arquivamento da representação que havia apresentado contra Olten na Comissão de Ética.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TICKETMASTER PODE ASSUMIR SÓCIO-TORCEDOR E ENCERRAR VÍNCULO COM FENG

O Conselho Deliberativo também aprovou por 152 votos a rescisão do contrato com a FENG e a inclusão da Ticketmaster na gestão do programa de sócio-torcedor. Foram 73 votos contrários à mudança e quatro abstenções. Com a decisão, o São Paulo poderá avançar na mudança de administração da área.

A FENG questiona a decisão e entende que seu direito de preferência foi desrespeitado. O São Paulo, porém, tem outra interpretação. Segundo Érica Duarte, diretora jurídica do clube, a cláusula de preferência é válida para uma eventual renovação do contrato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O contrato permite expressamente que qualquer das partes encerre antecipadamente a relação, mediante aviso prévio de 180 dias", afirma a diretora jurídica.

Durante esse período, a FENG continuará responsável pelo programa e manterá a exclusividade prevista no acordo. Érica também contestou a possibilidade de uma cobrança de R$ 40 milhões pela saída.

"A consequência econômica prevista corresponde a 15% da receita bruta arrecadada pelo Programa Sócio Torcedor durante esse período", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com base na arrecadação dos últimos seis meses, o São Paulo calcula atualmente esse valor em aproximadamente R$ 3,7 milhões. A quantia, porém, pode variar de acordo com o desempenho do programa ao longo dos 180 dias de aviso prévio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol São Paulo FC ticketmaster
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV