São Paulo anuncia renovação com Calleri até 2028: 'Encontrei um lugar para meu coração morar'

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do atacante Jonathan Calleri, que assina com a equipe paulista até o final de 2028. O antigo vínculo do argentino de 32 anos com o clube do Morumbi era somente até o final da atual temporada. Em caso de cumprimento de algumas metas esportivas, ele pode estender o acordo para o fim de 2029.

"Sou muito grato ao povo são-paulino. Estou muito feliz por ficar mais dois anos com vocês. Espero dar grandes alegrias aos nossos torcedores", disse Calleri.

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O anúncio foi realizado em vídeo que comparou a passagem do atacante com os hábitos de uma coruja. "Como uma coruja que voou longe à procura de uma casa, encontrei um lugar para meu coração morar", disse o jogador na postagem.

Jonathan Calleri chegou pela primeira vez no São Paulo em 2016, vindo por empréstimo com seus direitos pertencentes ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. Após passagem de destaque, ele se transferiu para o West Ham, da Inglaterra.

Depois de atuar por Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, o argentino retornou à equipe paulista em 2021, onde segue em campo até hoje.