São Paulo anuncia a contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi

O São Paulo anunciou na tarde deste sábado a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 23 anos, por empréstimo, junto ao Manchester City, até o dia 30 de junho de 2023. O defensor estava no Estoril Praia, de Portugal.

"Construímos uma boa relação com o Grupo City e isso, felizmente, nos abriu a porta para conseguirmos trazer o Ferraresi, que é um jogador para um setor do time que precisamos reforçar e que chega com a experiência de defender a seleção de seu país. Em conversas com o atleta, ele demonstrou muita vontade de defender o São Paulo", disse o presidente Julio Casares.

O defensor chega ao São Paulo com o aval do técnico Rogério Ceni. O jogador, que brigará por posição com Diego, Léo, Miranda e Lucas Beraldo, terá no contrato uma cláusula que possibilitará ao time paulista renovar o vínculo até o fim de 2023, caso assim desejar.

"Ficamos felizes com a chegada do Ferraresi, pois se trata de um jovem promissor que mostra muita vontade de vestir a camisa do São Paulo e poderá nos ajudar no Brasileiro e nos momentos decisivos da Sul-Americana, além, é claro, de já integrar nosso planejamento para 2023", complementou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Filho do ex-jogador argentino Adolfo "Pocho" Ferraresi, que atuou em grande parte da carreira no futebol venezuelano, Nahuel Adolfo Ferraresi Hernández nasceu em San Cristóbal, em Táchira, na Venezuela. O atleta passou pelas categorias de base de alguns clubes argentinos antes de chegar ao Deportivo Táchira em 2017, e foi vice-campeão da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA (2017) com a seleção venezuelana.

Foi adquirido pelo Manchester City em 2018 e emprestado ao Montevideo City Torque, do Uruguai. Jogou também por CF Peralada, da Espanha, Porto B, Moreirense e Estoril.

Pela seleção da Venezuela, disputou amistosos e alguns jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e esteve no elenco que veio ao Brasil para a Copa América de 2021.

A expectativa do São Paulo é contar com o jogador no clássico com o Santos, marcado para domingo (21), às 18h, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.