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São Paulo anuncia a contratação do zagueiro português Domingos Duarte

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a chegada de um reforço internacional. Com passagem pela seleção portuguesa, o zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos, chega sem custos para o clube e assinou contrato até julho de 2028.

"Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Agradeço pela maneira como fui recebido aqui e pelas mensagens que me enviaram nas redes sociais. Que sejam tardes e noites felizes com a nossa torcida no MorumBIS", celebrou o retorço são-paulino em entrevista ao site oficial do clube.

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O reforço são-paulino também acumula convocações pela seleção de Portugal. Ele foi chamado pela primeira vez em 2019, durante as eliminatórias para a Eurocopa, e fez sua estreia em 2020, goleada por 7 a 0 sobre Andorra em amistoso disputado no Estádio da Luz, além de ter participado das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Com passagem de destaque pelo Getafe, da Espanha, ele fez parte de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol atuando pelo Getafe: em 2025/26, foram apenas 38 gols sofridos, atrás apenas de Real Madrid (35) e Barcelona (36).

Revelado pelo Sporting, ele defendeu o Belenenses e o Chaves antes de se transferir para o futebol espanhol. Antes de se consolidar no Getafe, ele ainda passou pelo Deportivo La Coruña e também o Granada.

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Domingos Duarte é o nono reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada. A chegada do defensor ameniza a saída de Alan Franco, emprestado ao Tigres, do México. Ele chega para tentar ajudar o São Paulo a buscar uma reação Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube ocupa o 12º lugar na tabela com 26 pontos, apenas quatro a mais do que o Grêmio, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

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