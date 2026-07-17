São Paulo anuncia a contratação do volante Newton, do Botafogo, por três temporadas
Vasculhando o mercado atrás de defensores, o São Paulo surpreendeu seu torcedor nesta sexta-feira ao fechar com o volante Newton, do Botafogo. O meio-campista de 26 anos assinou contrato por três temporadas e chega para um setor bastante concorrido no clube.
"O São Paulo acertou a contratação do volante Newton, de 26 anos, que estava no Botafogo", anunciou o clube. O jogador foi revelado pela Jacuipense, da Bahia, antes de ser contratado pelo Botafogo em 2022.
Newton foi aprovado nos exames médicos, conheceu a estrutura do SuperCT, na Barra Funda, e não escondeu a satisfação pelo acerto - o jogador vinha sendo pouco aproveitado no clube carioca e agora eséra ter mais chances com Dorival Júnior.
"Estou muito feliz e não vejo a hora de encontrar a torcida. Quando um tricampeão mundial te chama, é difícil recusar. Fiquei contente com a possibilidade de vir para cá e quero ajudar o clube nos objetivos da temporada. A torcida do São Paulo canta o jogo todo, e a gente sente essa energia em campo", afirmou.
O jogador terá uma dura disputa por posição, já que o São Paulo tem bons volantes em seu elenco, casos dos titulares Marcos Antônio e Danielzinho, além do paraguaio Bobadilla, que esteve na Copa do Mundo, Pablo Maia e os pratas da casa Luan e Felipe Negrucci.
Com as saídas de Dória e Allan Franco, o clube espera anunciar nos próximos dias a chegada de um zagueiro. Arboleda foi reintegrado e Sabino se recupera de lesão, mas Dorival Júnior já deixou claro que o setor precisa de mais peças.