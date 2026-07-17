Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

São Paulo anuncia a contratação do volante Newton, do Botafogo, por três temporadas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 16:53:00 Editado em 17.07.2026, 18:07:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vasculhando o mercado atrás de defensores, o São Paulo surpreendeu seu torcedor nesta sexta-feira ao fechar com o volante Newton, do Botafogo. O meio-campista de 26 anos assinou contrato por três temporadas e chega para um setor bastante concorrido no clube.

"O São Paulo acertou a contratação do volante Newton, de 26 anos, que estava no Botafogo", anunciou o clube. O jogador foi revelado pela Jacuipense, da Bahia, antes de ser contratado pelo Botafogo em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Newton foi aprovado nos exames médicos, conheceu a estrutura do SuperCT, na Barra Funda, e não escondeu a satisfação pelo acerto - o jogador vinha sendo pouco aproveitado no clube carioca e agora eséra ter mais chances com Dorival Júnior.

"Estou muito feliz e não vejo a hora de encontrar a torcida. Quando um tricampeão mundial te chama, é difícil recusar. Fiquei contente com a possibilidade de vir para cá e quero ajudar o clube nos objetivos da temporada. A torcida do São Paulo canta o jogo todo, e a gente sente essa energia em campo", afirmou.

O jogador terá uma dura disputa por posição, já que o São Paulo tem bons volantes em seu elenco, casos dos titulares Marcos Antônio e Danielzinho, além do paraguaio Bobadilla, que esteve na Copa do Mundo, Pablo Maia e os pratas da casa Luan e Felipe Negrucci.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as saídas de Dória e Allan Franco, o clube espera anunciar nos próximos dias a chegada de um zagueiro. Arboleda foi reintegrado e Sabino se recupera de lesão, mas Dorival Júnior já deixou claro que o setor precisa de mais peças.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol Newton São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV