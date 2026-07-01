São Paulo anuncia a contratação do atacante Victor Sá, ex-Botafogo; veja detalhes

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 1, a contratação do atacante Victor Sá. O atleta tem 32 anos e assinou vínculo em definitivo até o final da temporada de 2029.

O jogador estava no Krasnodar, da Rússia. O contrato do atacante com a equipe se encerrou no último dia 30 de junho. Victor Sá poderá ser inscrito pelo São Paulo a partir da abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho.

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"Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo", afirmou o reforço.

O São Paulo priorizava a contratação de um atacante de beirada, a pedido do técnico Dorival Júnior. As negociações com o clube paulista se arrastaram por algumas semanas, mas o desfecho foi positivo.

Segundo o site Ge.com, Victor Sá receberá R$ 700 mil até o fim de 2026 e R$ 1 milhão até o final de 2029. O acordo ainda engloba bonificações ao atacante caso o São Paulo se classifique para a Copa Libertadores do ano que vem.

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Revelado pelo Palmeiras, o atleta teve destaque pelo Botafogo, clube pelo qual jogou entre 2022 e 2024. Victor Sá também tem passagens por São José dos Campos FC (2014 e 2015), União São João de Araras (2014), Kapfenberger SV (2015-2017), LASK Linz (2017-2019), Wolfsburg (2019-2021) e Al Jazira (2021), além do russo Krasnodar.

Victor Sá é o sétimo reforço anunciado pelo São Paulo para 2026. O clube tricolor também contratou o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho, o meia Cauly e o atacante Artur. Dória, no entanto, já deixou a equipe paulista.