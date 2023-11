Sao Paulo ajusta posicionamento e bolas paradas para superar o Cruzeiro

Dorival Júnior sabe que um tropeço diante do Cruzeiro pode trazer uma pressão desnecessária ao São Paulo nesta reta final do Brasileirão. Ainda incomodado por ver o time correndo risco na parte de baixo da tabela, o treinador trabalhou bastante as bolas paradas e o posicionamento do time para sair do Morumbi vencedor.

O São Paulo está com 39 pontos e, como vem de desempenho bastante ruim fora de casa, onde não ganhou ainda, a ordem é fazer os três pontos em seus domínios para ficar perto dos mágicos 45 pontos que garantem a permanência na elite.

Com vaga antecipada à Libertadores de 2024 pelo título a Copa do Brasil, a confirmação da presença na elite nacional é Io que resta neste fim de ano. Mesmo assim, o treinador prega respeito à competição e pede que o time não baixe a guarda já pensando em 2024.

Ultrapassado pelo Corinthians e podendo perder outra posição justamente para os mineiros, o técnico faz de tudo para deixar a equipe motivada para o confronto direto - somente dois pontos separam as equipes.

Depois de dar um susto em Curitiba e deixar o campo contra o Athletico acusando uma lesão muscular, Alisson treinou normalmente e não deve ser problema. Mesmo assim, Michel Araújo está de sobreaviso.

Na defesa, a dupla de zaga deve ser totalmente diferente da utilizada Na Ligga Arena. Arboleda está recuperado e deve ser parceiro de Beraldo, poupado na rodada passada. Desta forma, Diego Costa e Alan Franco ficariam na reserva.