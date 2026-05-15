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São Paulo acerta retorno de Dorival Júnior como técnico

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 12:30:00 Editado em 15.05.2026, 12:42:11
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O São Paulo acertou o retorno de Dorival Júnior ao comando do clube. O técnico e o tricolor paulista fecharam o acordo na manhã desta sexta-feira, 15, após reunião.

A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Estadão. No tricolor, o salário de Dorival ficará perto dos R$ 2 milhões mensais - abaixo do que ele ganhava no Corinthians (R$ 3 milhões), mas acima dos vencimentos de Hernán Crespo (R$ 1,5 milhão).

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Dorival retorna ao São Paulo após pouco mais de dois anos. Em 2024 ele deixou o clube após a conquista da Copa do Brasil do ano anterior para ir comandar a seleção brasileira.

Na CBF, ele teve um trabalho ruim e acabou demitido pouco mais de um ano depois, após ser atropelado pela Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo. No ano passado, Dorival assumiu o Corinthians e também conquistou a Copa do Brasil de 2025 e ganhou a Supercopa neste ano em cima do Flamengo.

As taças não o sustentaram no comando do Timão, que começou mal no Brasileirão, e Dorival foi demitido em 5 de abril de 2026.

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No São Paulo, Dorival busca dar uma consistência a um clube que passa por momentos turbulentos dentro e fora de campo. Nos últimos meses, a guerra política no Morumbi tem tomado conta dos bastidores.

O impeachment de Julio Casares no ano passado e Harry Massis em guerra com Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, bem como dirigentes sendo alvos de investigações policiais atormentam o torcedor diariamente.

Dentro de campo, a torcida ficou furiosa com a demissão de Hernán Crespo em março no momento em que o time liderava o Brasileirão. Roger Machado, trazido pela confiança de Rui Costa, diretor de futebol, e Rafinha, coordenador técnico, não rendeu.

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Roger fez o desempenho do time despencar, foi vaiado e foi demitido após a vexatória eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, para o Juventude, que está na Série B.

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