Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

São Paulo acerta empréstimo com o lateral-esquerdo Iago, do Bahia

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 21:22:00 Editado em 28.07.2026, 21:29:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O São Paulo concretizou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Iago Borduchi, de 29 anos, que estava no Bahia. O negócio foi fechado por empréstimo até o fim da atual temporada, sem opção de compra definida. Agora, para conseguir registrar o atleta, os paulistas precisam resolver o transfer ban imposto pela Fifa por conta do não pagamento à Lazio pela contratação do meia Marcos Antonio.

A informação inicial foi trazida pelo jornalista Vagner Martins, do canal do Vaguinha. Iago está no Bahia desde meados de 2024 e, nesta temporada, atuou em apenas 11 partidas, somando 655 minutos em campo, com um gol e uma assistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Campeonato Brasileiro, entrou em campo em apenas quatro oportunidades. A última partida do lateral pela equipe baiana foi no dia 21 de julho, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, quando esteve em campo por 10 minutos.

No São Paulo, Iago ficará à disposição do técnico Dorival Júnior e disputará posição com Enzo Díaz, Wendell e Nicolas. O argentino, inclusive, ainda tem o futuro indefinido no clube.

Revelado pelo Internacional em 2017, o jogador chegou a negociar um retorno ao time gaúcho, que deixou em 2019, mas acabou acertando com o São Paulo. Além de defender Inter e Bahia, também atuou no futebol europeu, onde passou cinco anos no Augsburg, da Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
contratação Futebol iago São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV