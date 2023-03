(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

São-paulino Galoppo fará parte da recuperação da cirurgia no joelho na Argentina

continua após publicidade .

O meia argentino Giuliano Galoppo dificilmente voltará aos gramados em 2023, apesar de o São Paulo confiar em recuperação da cirurgia no joelho esquerdo em até seis meses. O jogador optou por fazer o procedimento em seu país, com um médico de confiança, e recebeu autorização do São Paulo para realizar parte da recuperação em Buenos Aires.

O meia deve retornar ao Brasil já com um processo de reabilitação avançado, para ser entregue ao departamento de fisiologia. No início da recuperação ele ficará ao lado dos familiares, para evitar os traumas psicológicos que uma lesão grave acarreta a jogadores profissionais. Tudo foi definido em consenso entre jogador e clube em maneira de diminuir o impacto da contusão.

continua após publicidade .

Um profissional são-paulino acompanhou a cirurgia realizada na segunda-feira à noite em Bueno Aires. Galoppo sofreu rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo no início das quartas de final do Paulistão, diante o Água Santa, no Allianz Parque, em jogo no qual o time caiu na disputa por pênaltis.

Welington, Ferraresi (não deve mais defender o clube), Igor Vinícius, Moreira e Tales são outros jogadores do São Paulo que se reabilitam de cirurgias, enquanto o zagueiro Diego Costa já trabalha no campo para estar à disposição nas estreias da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Enquanto espera pela volta de peças importantes do Departamento Médico - Calleri e Arboleda estão em reta final de recuperação -, Rogério Ceni vai trabalhando com quem está disponível para armar o time pensando nas competições nacionais e também a Copa Sul-Americana, que começam no próximo mês. Rafinha e David vêm trabalhando forte e devem largar como titulares. O atacante é homem de confiança do treinador.