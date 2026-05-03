São Bernardo vence por 3 a 0 a Ponte Preta e aparece em terceiro lugar na Série B

Com amplo domínio e méritos, o São Bernardo venceu por 3 a 0 a Ponte Preta neste domingo, no Estádio 1º de Maio, pela sétima rodada do Brasileirão da Série B. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time da região do ABC paulista, agora com 13 pontos, em terceiro lugar, atrás somente de Fortaleza (14) e Operário-PR (15). Nos últimos três jogos marcou sete gols e não sofreu nenhum.

A Ponte Preta, que também vinha de duas vitórias (2 a 1 sobre o Avaí e 1 a 0 diante do América-MG) continua com sete pontos, voltando para a zona de rebaixamento, em 17º lugar.

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O São Bernardo marcou o primeiro gol na parte inicial do jogo e depois manteve o controle em campo até o final. A Ponte Preta, sem força ofensiva, não conseguiu reagir. O placar poderia ter sido ainda maior caso o time da casa não administrasse a vantagem na parte final do jogo.

Pela oitava rodada, o São Bernardo vai enfrentar o Londrina, no dia 12 de maio. Antes disso, no sábado, a Ponte Preta volta a atuar em Campinas desta vez diante do Sport Recife.

O técnico Rodrigo Santana armou a Ponte Preta com forte preocupação ofensiva, escalando três volantes e abrindo mão de um homem de criatividade para armar as jogadas. Mas o seu plano logo caiu por terra, porque o São Bernardo abriu o placar aos 13 minutos.

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A jogada começou do lado esquerdo, com Pedro Vitor driblando duas vezes Thalys e levantando a bola na área. O volante Foguinho apareceu de surpresa na primeira trave, desviou e cabeça de raspão e acertou o outro lado. A bola ainda tocou na trave esquerda antes de entrar.

Por alguns momentos, a Ponte Preta deu a impressão de que não tinha se abalado, até equilibrando as ações no meio-campo. Mas só chegava ao ataque em bolas esticadas e em cruzamentos aéreos, pouco aproveitados por Willian Pottker.

O São Bernardo ainda teve duas boas chances para ampliar o placar. Aos 26 minutos, com Echaporã, e, aos 43, com Rodrigo Ferreira. Foram dois chutes de longe e defendidos por Diogo Silva.

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No começo do segundo tempo, a Ponte Preta passou a marcar mais adiantada e até finalizou duas vezes, porém, sem precisão. O São Bernardo, na primeira vez que desceu, marcou o segundo gol, aos seis minutos. O lateral direito Rodrigo Ferreira levantou a bola na área e o lateral esquerdo Pará apareceu entre dois marcadores para desviar de cabeça.

Depois disso o técnico Ricardo Catalá ficou à vontade para iniciar o processo de trocas no São Bernardo, reforçando o seu sistema ofensivo. E passou a administrar a boa vantagem.

A Ponte Preta, no seu estilo de lançamentos longos, ainda tentou produzir algo no ataque, forçando as bolas em cima de Willian Pottker. Mas sem sucesso.

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Aos 30 minutos, o zagueiro Márcio Silva derrubou Fabrício Daniel dentro da área: pênalti. Os pontepretanos ainda reclamaram da anotação, porém, o VAR confirmou a falta, porque o zagueiro chegou tarde no lance e pegou o pé do atacante. Na cobrança, com paradinha, o próprio Fabrício Daniel converteu: 3 a 0. Fim de papo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 0 PONTE PRETA

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SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Romisson (Hyoran) e Dudu Miraíma; Pedro Vitor (Fabrício Daniel), Daniel Amorim (Felipe Garcia) e Echaporã (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalã.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Thalys (Lucas Justen), Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevyson; Rodrigo Souza (Miguel), André Lima e Murilo; Diego Tavares (Luis Phelipe), Willian Pottker (Brandão) e Bryan Borges (Jonathan Cafu). Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - Foguinho, aos 13 minutos do primeiro tempo. Pará, aos seis, e Fabrício Daniel, aos 33 do segundo tempo.

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ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Foguinho e Pedro Vitor (SAB). Márcio Silva, Luis Phelipe e Lucas Cunha(PON)

RENDA - R$ 18.170,00.

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PÚBLICO - 846 torcedores.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).