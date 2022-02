São Bernardo e Ponte se enfrentam de olho na liderança dos grupos no Paulistão

Da Redação

Em jogo marcado para as 11 horas deste sábado, São Bernardo e Ponte Preta abrem a quarta rodada do Campeonato Paulista no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Quem ganhar assume a liderança do seu grupo.

continua após publicidade .

O São Bernardo amarga um jejum de dois jogos e busca a reabilitação após a derrota no clássico para o Santo André, por 1 a 0. Já a Ponte Preta chega animada depois de ter conquistado a primeira vitória - 2 a 0 sobre o Novorizontino.

Os dois times estão com quatro pontos e assumem provisoriamente a liderança em caso de vitória. O São Bernardo é o vice-líder do Grupo B e a Ponte Preta aparece na lanterna do Grupo D, mas com a mesma pontuação de Santos e Santo André.

continua após publicidade .

Ainda não deve ser dessa vez que Márcio Zanardi vai repetir a escalação no São Bernardo. O goleiro Alex Alves sofreu uma pancada no joelho e é dúvida, assim como o atacante João Carlos, que já não esteve em campo contra o Santo André. Por escolha do treinador, Ravanelli pode aparecer no lugar de Vitinho Mesquita no meio-campo.

"Essa será a primeira vez que enfrento a Ponte desde que saí de lá. Agora estou do lado do São Bernardo e acho que podemos fazer um bom jogo para sair com a vitória, que será muito importante", disse Ravanelli, vice-campeão paulista com a Ponte Preta em 2017.

A boa atuação na vitória sobre o Novorizontino agradou ao técnico Gilson Kleina, que deve repetir a escalação neste sábado. A única dúvida é na lateral direita. Norberto foi substituído com um mal-estar e está sendo observado. Caso não reúna condições, Kevin entra desde o início.

"O desafio é manter e ter entrosamento. Mas eu preciso ver as condições. A intenção é dar sequência, mas, caso não seja possível, o ideal é mexer o mínimo possível. Montar um time com saúde. Se der para repetir, melhor", comentou Kleina.