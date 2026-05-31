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São Bernardo e Novorizontino empatam em duelo equilibrado pela Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 13:45:00 Editado em 31.05.2026, 13:54:27
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São Bernardo e Novorizontino empataram em 1 a 1 na manhã deste domingo, no Estádio 1º de Maio, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto paulista foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade na marcação, com as duas equipes balançando as redes logo no início do primeiro tempo através de Rômulo, em cobrança de pênalti para os visitantes, e Pedro Vila, para os donos da casa.

Com o empate, o São Bernardo atingiu a marca de 21 pontos na tabela, ocupando a terceira colocação do campeonato. Já o Novorizontino chegou aos 17 pontos conquistados no torneio nacional e encerrou a rodada permanecendo na sétima posição.

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O São Bernardo volta a campo no domingo, às 16h, diante do CRB, em Alagoas. Na sequência do calendário da Série B, o Novorizontino voltará a atuar fora de casa na quarta-feira (10), às 20h, quando enfrentará o Goiás, em Goiânia.

O primeiro tempo apresentou uma dinâmica movimentada logo nos instantes iniciais, com o Novorizontino abrindo o placar aos cinco minutos de jogo através de uma penalidade máxima convertida por Rômulo, assinalada após falta sofrida por Tavinho na área no primeiro minuto.

A resposta do São Bernardo ocorreu aos 17 minutos, quando Pedro Vila aproveitou a oportunidade ofensiva para finalizar e deixar o marcador em igualdade. Após o início intenso, a partida ficou mais truncada e faltosa, com os setores defensivos levando a melhor.

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Na etapa complementar, o Novorizontino iniciou detendo a posse de bola e trocando passes em busca de espaços, chegando a pleitear uma penalidade em lance envolvendo o meia Rômulo na pequena área, não assinalada pela arbitragem. Na metade final do período, o São Bernardo assumiu o controle das ações e criou as principais chances de perigo através de investidas em velocidade pelos lados do campo, principalmente com Pedro Vitor e Lucas Rian.

O time da casa pressionou em jogadas aéreas nos minutos finais com Rodrigo Ferreira e, no último lance da partida, o zagueiro Jemerson cabeceou firme após jogada pelo alto, exigindo uma defesa decisiva do goleiro Jordi para manter o empate.

FICHA TÉCNICA

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SÃO BERNARDO 1 X 1 NOVORIZONTINO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Marcão), Dudu Miraíma e Hyoran (Lucas); Echaporã (Daniel), Felipe Garcia (Pablo Dyego) e Pedro Vitor (Lucas Rian). Técnico: Ricardo Catalá.

NOVORIZONTINO - Jordi; Alemão (Alvariño), Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi (Titi Ortiz) e Rômulo (Carlão); Tavinho (Ronald Barcellos), Robson e Vinícius Paiva (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.

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GOLS - Rômulo, aos 6, e Pedro Vitor, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu Miraíma, Pará e Pedro Vitor (SBD); Alemão e Titi Ortiz (NOV).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

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