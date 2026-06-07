Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

São Bernardo é eficiente no contra-ataque, supera o CRB e dorme líder da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 18:14:00 Editado em 07.06.2026, 18:23:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dono do melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 20 gols, o São Bernardo fez jus ao título de melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo isolado da 12ª rodada, neste domingo, o time do ABC Paulista foi até o estádio Rei Pelé e superou o CRB por 3 a 2, retomando a liderança de momento da competição.

Com os gols de Felipe Garcia, Mário Sérgio e Rodrigo Ferreira, o São Bernardo chegou a 24 pontos e para seguir na ponta da tabela, terá que torcer por tropeços de Sport e Vila Nova, que ainda atuam na rodada. Já o CRB conheceu a segunda derrota seguida, ocupando a 12ª colocação, com 14 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira, quando abre a 13ª rodada diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h. Já o São Bernardo atua no domingo, contra o Juventude, às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O duelo começou movimentado, fazendo jus dos times terem os melhores ataques da competição. Quem deu as caras primeiro foram os donos da casa, com Danielzinho carimbando a trave. Depois, Thiaguinho tirou tinta da balizada paulista. O São Bernardo, quando saiu para o ataque, mostrou eficiência. Em contra-ataque, Hyoran serviu Felipe Garcia dentro da área, que bateu na saída do goleiro, abrindo o placar aos 25 minutos.

Mas o drama alagoano durou pouco. Na sequência, aos 28, Dadá Belmonte pegou a sobra na área e deixou tudo igual. Os times seguiram bem ofensivos. Antes da ida para o intervalo, o CRB parou novamente no travessão, em chute de Thiaguinho. Já o São Bernardo viu Vitor Caetano brilhar e evitar o gol de Felipe Garcia, já nos acréscimos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O duelo manteve o mesmo panorama na segunda etapa. Aproveitando novamente com eficiência seus ataques, o São Bernardo voltou a ficar a frente do placar. Aos dois minutos, Mário Sérgio recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu forte, cruzado para marcar. A reação alagoana foi imediata. Crystopher deu linda assistência para Mikaer, que enganou o goleiro antes de mandar para as redes, aos nove.

O CRB tentou aproveitar o bom momento, aumentou a presença no campo de ataque e só não virou graças a boas defesas de Alex Alves. Entretanto, o São Bernardo seguiu sendo fatal no contragolpe. Rodrigo Ferreira recebeu em diagonal, venceu a marcação, driblou o goleiro e marcou um belo gol, aos 28. Após o gol, o duelo ficou mais truncado, com o CRB indo para o tudo ou nada. Bem defensivamente, o São Bernardo suportou a pressão e garantiu mais três pontos na Série B.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CRB 2 X 3 SÃO BERNARDO

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Pedro Castro), Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat (Léo Campos); Wallace (De Lucca), Crystopher (Luis Phellype), Dadá Belmonte e Danielzinho (Guilherme Pato); Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Dudu Miraíma (Marcão), Foguinho e Hyoran (Romisson); Pedro Vitor (Lucas Rian), Echaporã (Daniel Davi) e Felipe Garcia (Daniel Amorim). Técnico: Ricardo Catalá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Felipe Garcia, aos 25, Dadá Belmonte, aos 28 minutos do primeiro tempo. Mário Sérgio, aos dois, Mikael, aos nove, Rodrigo Ferreira, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão, Douglas Baggio, Jemerson, Echaporã, Augusto, Felipe Garcia e Alex Alves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CRB Futebol São Bernardo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV