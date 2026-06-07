São Bernardo é eficiente no contra-ataque, supera o CRB e dorme líder da Série B

Dono do melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 20 gols, o São Bernardo fez jus ao título de melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo isolado da 12ª rodada, neste domingo, o time do ABC Paulista foi até o estádio Rei Pelé e superou o CRB por 3 a 2, retomando a liderança de momento da competição.

Com os gols de Felipe Garcia, Mário Sérgio e Rodrigo Ferreira, o São Bernardo chegou a 24 pontos e para seguir na ponta da tabela, terá que torcer por tropeços de Sport e Vila Nova, que ainda atuam na rodada. Já o CRB conheceu a segunda derrota seguida, ocupando a 12ª colocação, com 14 pontos.

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O CRB volta a campo na próxima sexta-feira, quando abre a 13ª rodada diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h. Já o São Bernardo atua no domingo, contra o Juventude, às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O duelo começou movimentado, fazendo jus dos times terem os melhores ataques da competição. Quem deu as caras primeiro foram os donos da casa, com Danielzinho carimbando a trave. Depois, Thiaguinho tirou tinta da balizada paulista. O São Bernardo, quando saiu para o ataque, mostrou eficiência. Em contra-ataque, Hyoran serviu Felipe Garcia dentro da área, que bateu na saída do goleiro, abrindo o placar aos 25 minutos.

Mas o drama alagoano durou pouco. Na sequência, aos 28, Dadá Belmonte pegou a sobra na área e deixou tudo igual. Os times seguiram bem ofensivos. Antes da ida para o intervalo, o CRB parou novamente no travessão, em chute de Thiaguinho. Já o São Bernardo viu Vitor Caetano brilhar e evitar o gol de Felipe Garcia, já nos acréscimos.

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O duelo manteve o mesmo panorama na segunda etapa. Aproveitando novamente com eficiência seus ataques, o São Bernardo voltou a ficar a frente do placar. Aos dois minutos, Mário Sérgio recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu forte, cruzado para marcar. A reação alagoana foi imediata. Crystopher deu linda assistência para Mikaer, que enganou o goleiro antes de mandar para as redes, aos nove.

O CRB tentou aproveitar o bom momento, aumentou a presença no campo de ataque e só não virou graças a boas defesas de Alex Alves. Entretanto, o São Bernardo seguiu sendo fatal no contragolpe. Rodrigo Ferreira recebeu em diagonal, venceu a marcação, driblou o goleiro e marcou um belo gol, aos 28. Após o gol, o duelo ficou mais truncado, com o CRB indo para o tudo ou nada. Bem defensivamente, o São Bernardo suportou a pressão e garantiu mais três pontos na Série B.

FICHA TÉCNICA

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CRB 2 X 3 SÃO BERNARDO

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Pedro Castro), Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat (Léo Campos); Wallace (De Lucca), Crystopher (Luis Phellype), Dadá Belmonte e Danielzinho (Guilherme Pato); Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Dudu Miraíma (Marcão), Foguinho e Hyoran (Romisson); Pedro Vitor (Lucas Rian), Echaporã (Daniel Davi) e Felipe Garcia (Daniel Amorim). Técnico: Ricardo Catalá.

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GOLS - Felipe Garcia, aos 25, Dadá Belmonte, aos 28 minutos do primeiro tempo. Mário Sérgio, aos dois, Mikael, aos nove, Rodrigo Ferreira, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão, Douglas Baggio, Jemerson, Echaporã, Augusto, Felipe Garcia e Alex Alves.

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).