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27ª RODADA

Santos x Cruzeiro: veja onde assistir jogo ao vivo pelo Brasileirão

Peixe recebe a Raposa neste sábado (12), às 21h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Santos x Cruzeiro: veja onde assistir jogo ao vivo pelo Brasileirão
Autor O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: @RaulBaretta_Photo / Santos FC

Neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), Santos e Cruzeiro medem forças na Vila Belmiro. O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe chega embalado por vitórias sobre o Internacional, pela competição nacional, e o Atlético-MG, pela Sul-Americana. A equipe alvinegra busca seu primeiro triunfo como mandante neste segundo turno, após registrar dois empates (Chapecoense e Mirassol) e uma derrota (Athletico-PR). A conquista dos três pontos pode deixar o time com uma vantagem de dez pontos em relação à zona de rebaixamento, trazendo mais tranquilidade. Para o embate, o técnico Cuca não terá à disposição os lesionados Lucas Veríssimo, Neymar e Barreal, além dos suspensos Escobar e Gabigol — o atacante também estaria de fora por pertencer ao clube mineiro. Em compensação, o recém-apresentado Everton Cebolinha pode fazer sua estreia com a camisa santista.

Com o foco voltado para assegurar um lugar direto na próxima Libertadores, a Raposa vem de um triunfo por 3 a 1 diante do Athletico-PR, no Mineirão. Mesmo com as eliminações nos torneios de mata-mata, o clube celeste faz uma campanha consistente na Série A, liderando o returno e ocupando a sexta colocação na tabela geral, com 42 pontos. O treinador Artur Jorge tem a intenção de repetir o time da última rodada. Jonathan Jesus, em recuperação de um problema muscular na panturrilha, continua como desfalque, e a lateral-esquerda segue com disputa aberta entre Villalba e Rojas. A expectativa é pela manutenção do esquema com quatro meio-campistas no lugar do habitual 4-3-3, consolidando a entrada de Matheus Henrique na vaga de Wesley.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, João Ananias e Luan Peres; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Rony (Everton Cebolinha) e Thaciano. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Brasileirão Campeonato Brasileiro cruzeiro Futebol jogo ao vivo Santos
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