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Santos x Coritiba: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Peixe aposta no talento de Neymar para superar desfalques no meio-campo; Coxa tenta surpreender fora de casa em duelo válido pela 16ª rodada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 12:08:06 Editado em 17.05.2026, 12:08:02
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O Santos volta a campo na manhã deste domingo (17) para um confronto importante pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Coritiba com uma novidade de peso nos bastidores: o palco da partida será a Neo Química Arena, na capital paulista, e não a tradicional Vila Belmiro. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília).

As duas equipes chegam para o confronto precisando somar pontos para consolidar seus objetivos na tabela da competição. Pelo lado santista, o técnico Cuca terá a missão de reorganizar o meio-campo devido aos desfalques de João Schmidt e Gabriel Menino, mas aposta todas as suas fichas na genialidade do astro Neymar para comandar o setor ofensivo ao lado de Moisés.

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Já o Coritiba, comandado por Fernando Seabra, viajou para São Paulo sabendo que terá um desafio indigesto. O Coxa não poderá contar com o lateral JP Chermont — que pertence ao Santos e fica de fora por força de contrato —, o que forçará o treinador a improvisar no setor defensivo.

Onde assistir

Transmissão Premiere para todo o Brasil.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Luan Peres), Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Gustavo Henrique), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser e Neymar.

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Coritiba: Pedro Rangel; Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Breno Lopes, Lavega e Pedro Rocha.


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Campeonato Brasileiro Coritiba escalacões Neo Química Arena NEYMAR santos fc
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