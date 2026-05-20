Santos vai pedir ao STJD anulação de jogo contra o Coritiba por erro em substituição de Neymar

O Santos comunicou nesta quarta-feira, 20, que entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a anulação da partida contra o Coritiba realizada no domingo, 17, por entender que houve erro de direito na substituição equivocada de Neymar. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, foi vencida pelo time paranaense por 3 a 0, em jogo na Neo Química Arena.

"O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores", informou o clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da Fifa", completa a nota. (Veja a nota completa abaixo).

A confusão aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Santos já perdia por 3 a 0. Neymar foi até a beira do gramado para receber massagem na panturrilha momentos antes de a equipe santista promover uma substituição. O quarto árbitro, Bruno Mota Correia (RJ), levantou a placa indicando a saída do camisa 10 e a entrada do número 7, Robinho Jr.

Robinho entrou no campo de jogo com Neymar fora das quatro linhas. Quando o craque foi retornar ao campo, foi informado pelo quarto árbitro que havia sido substituído e ficou revoltado. Ele argumentou com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG), mas foi informado de que, pela regra, a alteração não poderia ser desfeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A comissão técnica do Santos também reclamou e mostrou para o quarto árbitro o papel oficial da substituição, que indicava a entrada do número 7 (Robinho) no lugar do 31, o lateral-esquerdo Escobar. Neymar chegou a mostrar o papel para a câmera da equipe de transmissão e deixou o campo contrariado.

Na súmula da partida, Zanovelli atribuiu ao auxiliar-técnico César Sampaio a informação inicial de que o camisa 10 deixaria o gramado. Ainda de acordo com o documento oficial do jogo, Bruno Correia teria pedido uma nova confirmação antes de erguer a placa e recebido novamente sinal positivo, verbal e gestual, do integrante da comissão técnica santista, enquanto a documentação da troca era preenchida ao lado do delegado da partida, Guilherme Zangari.

Cesar Sampaio falou com a imprensa logo após a partida e disse que, na sua visão, houve "precipitação" por parte da arbitragem. "O Neymar, segundo a avaliação do doutor, poderia voltar e a gente poderia operar com o papel. O maior documento é o papel, ele estava com o papel na mão", ressaltou. "Eu disse para ele esperar, porque eu ia olhar o Neymar e quando eu volto já tinha sido feita a substituição", explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"No instante da substituição o Neymar sai de campo e eu pedi para o quarto árbitro Bruno, até a gente tem uma relação boa de aguardar para ver se a gente poderia ou não trocar essa substituição, que o papel era nítido né o 7 pelo 31 e aí eu fui ver com o médico se o Neymar poderia voltar ou não e quando eu volto ele já está levantando a placa de substituição".

LEIA A NOTA OFICIAL DO SANTOS

O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores.

O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA.