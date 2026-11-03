Santos vai à CBF para reclamar de arbitragem em derrota para o Red Bull Bragantino

O Santos vai à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reclamar formalmente da atuação da arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, em partida realizada na noite de segunda-feira, em Bragança Paulista, e válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Horas depois de o atacante Gabigol e de o diretor executivo Alexandre Mattos reclamarem publicamente da atuação da equipe de arbitragem comandada por Edina Alves Batista, o clube enviará nas próximas horas um ofício à CBF com questionamentos sobre a não marcação de um pênalti sobre Rony.

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O lance que gerou indignação dos santistas ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O camisa 33 pediu pênalti após contato dentro da área com Ryan Augusto, do Red Bull Bragantino.

Os jogadores do Santos reclamaram com a árbitra no gramado e aumentaram o tom depois de confirmada a derrota no interior paulista.

"Perdemos o jogo e foi pênalti. Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti hoje", desabafou Gabigol, em entrevista ao Premiere.

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A derrota para o Red Bull Bragantino fez o Santos perder uma posição na tabela, justamente para o algoz da noite de segunda-feira. A equipe comandada por Cuca permanece com 47 pontos, sete a menos do que o Athletico-PR, equipe que está na zona de classificação para a fase qualificatória da Libertadores do ano que vem.

O Santos terá agora mais de duas semanas antes de retornar aos gramados, em virtude da Data Fifa. O próximo compromisso do time está agendado para o dia 18, às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.