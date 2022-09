Santos treina em campo sintético para facilitar adaptação com o piso do Allianz

(via Agência Estado)

De olho no clássico com o Palmeiras neste domingo, os jogadores do Santos realizaram o treinamento em gramado sintético para facilitar a adaptação da equipe com o tipo de piso utilizado no Allianz Parque. O time, que perdeu o técnico Lisca em função dos maus resultados, vem de um empate e duas derrotas e precisa reagir para tentar buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem.

Orlando Ribeiro, técnico interino, comandou a atividade no gramado sintético do campo 1 do CT Rei Pelé.

No treinamento, Orlando Ribeiro deu a entender de que deve adotar o 4-3-3 com Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo na parte ofensiva. Camacho fica encarregado da marcação no meio-campo e terá o auxílio de Vinícius Zanocelo. Carlos Sánchez pode ser a novidade no setor e deve ficar encarregado de armar as jogadas de ataque.

O atleta, que lesionou a coxa esquerda na derrota para o América-MG, esteve entreque ao departamento médico e vem trabalhando com o grupo para readquirir ritmo. Caso não entre como titular, a função de criação fica com Gabriel Carabajal.

Com 34 pontos, o Santos ocupa a décima colocação no Brasileiro. Enquanto a diretoria não define o nome do novo treinador, Orlando Ribeiro vem trabalhando a confiança do grupo a fim de buscar uma reabilitação.

"Estamos em semana de clássico, é um período sempre importante. Em um momento desses, sabemos que não podemos fazer loucuras. Estamos trabalhando para chegar a denominador comum e fazer um bom jogo", afirmou o interino.