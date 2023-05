Santos tem série de vitórias interrompida e empata com o Bahia na Copa do Brasil

(via Agência Estado)

O Santos reencontrou o Bahia nesta quarta-feira, uma semana após vencer a equipe tricolor por 3 a 0 no Brasileirão, e não conseguiu se impor como na partida anterior. Em jogo da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Odair Hellmann empatou sem gols na Vila Belmiro e terá de buscar uma vitória fora de casa, na Arena Fonte Nova, dia 31 de maio, para avançar direto às quartas. Um novo empate levará a decisão aos pênaltis.

A igualdade no placar desta quarta encerra a ascensão dos santistas, que vinham de uma série de duas vitórias, com boas atuações. Entre os dois duelos com o time baiano, venceu o Vasco por 1 a 0, no último final de semana. O jovem Deivid Washington, de 17 anos, que marcou nas duas últimas partidas, não teve o mesmo brilho nesta noite, em meio a uma atuação pouco produtiva do setor ofensivo alvinegro. O próximo compromisso do Santos é um clássico com o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileirão. O Bahia encara o Goiás no mesmo dia.

Com dificuldades desde o início da partida, o Santos deu espaços no campo de defesa, causou apreensão na torcida presente na Vila e só não foi vazado pois contou com defesas de João Paulo, assim como na vitória diante do Vasco, no final de semana. O goleiro santista fez três ótimas intervenções, em finalizações de Biel, David Duarte e Cauly, para impedir que o time baiano, dominante durante a maior parte do primeiro tempo, fosse para o intervalo em vantagem no placar.

Ainda no etapa inicial, houve um lance que gerou muita reclamação dos santistas. Deivid Washington marcou o gol após cruzamento rasteiro de Lucas Pires, que, segundo o árbitro, estava impedido. O lance foi anulado pela arbitragem de campo e a decisão foi mantida após revisão do VAR. Mesmo com checagem, a desconfiança permaneceu entre os alvinegros.

Depois do domínio ofensivo tricolor ao longo do primeiro tempo, o Santos voltou mais agressivo do intervalo e teve seus bons momentos no campo adversário. Apesar disso, a primeira chance clara de gol foi do time baiano, após um chute de Biel que passou muito perto do travessão de João Paulo. Depois disso, desenharam-se poucas emoções e um dos fatos que mais chamou a atenção em campo foi o choque entre o árbitro Sávio Pereira Sampaio e o volante Rezenda, do Bahia. Sampaio teve um sangramento perto do olho e teve de apitar a partida com uma touca de natação.

O Santos teve mais posse de bola nos minutos finais e plantou a maioria de seus jogadores no campo de ataque, com pressa para buscar a vitória dentro de casa. A joia Deivid Washington mostrou ímpeto em alguns momentos, arriscando-se em jogadas individuais, mas teve seu talento atrapalhado por certa afobação.

Lucas Lima, geralmente a solução para a construção de jogadas, não viveu sua melhor noite, o que deixou o time pouco produtivo. Foi substituído por Ed Carlos na reta final, mas a alteração não provocou maiores alterações no panorama, assim como a entrada de Lucas Barbosa no lugar de Mendoza. Bruno Mezenga, que entrou no lugar de Rodrigo Fernández na hora do tudo ou nada, teve a melhor chance de dar a vitória ao santistas, em um cabeceio defendido por Marcos Felipe nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 BAHIA

SANTOS - João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (Lucas Braga); Rodrigo Fernández (Bruno Mezenga), Dodi e Lucas Lima (Ed Carlos); Ângelo (João Lucas), Deivid Washington e Mendoza (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann.

BAHIA - Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly (Yago Felipe, depois Arhtur Sales) e Ryan (Jhoanner Cháves); Everaldo (Ademir) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Braga, Victor Hugo e Everaldo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio.

RENDA - R$ 522.940,00

PÚBLICO - 10.995.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).