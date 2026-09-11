Santos tem déficit de R$ 119 milhões no primeiro semestre e vê dívida superar R$ 1,2 bilhão

O Santos encerrou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 119,7 milhões, de acordo com o Parecer do Conselho Fiscal do clube, que ainda aponta um aumento da dívida para R$ 1,24 bilhão no período até junho. A informação foi divulgada pela ESPN.

O valor é superior ao saldo negativo de R$ 73,7 milhões inicialmente projetado no orçamento para o período. Segundo o balancete, o clube teve receitas acima do previsto - R$ 126,4 milhões que superaram os iniciais R$ 91,4 milhões estimados - mas viu os custos ultrapassarem os R$ 108 milhões planejados, chegando a R$ 165 milhões.

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A previsão de folha salarial superou a expectativa do orçamento. As contas apontaram que inicialmente a estimava era de R$ 57,2 milhões e chegou ao custo de R$ 74,2 milhões para o clube.

O parecer do Conselho Fiscal do clube paulista afirma que a dívida real chega a R$ 1,24 bilhão ao final de junho, divergindo com as demonstrações financeiras apresentadas oficialmente pela direção.

"O Passivo Total do clube em 30/06/2026, excluindo as receitas diferidas, de acordo com o balancete fornecido pelo clube ao Conselho Fiscal, foi de R$ 1.193.159.000. Em 31/03/2026 era de R$ 1.094.039.000. Contudo, no entendimento deste Conselho Fiscal, o passivo total deveria ter sido reconhecido em R$ 1.163.739.000 em 31/03/2026 e em R$ 1.241.534.000 em 30/06/2026", explica o documento.

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O diagnóstico ainda esclarece que "a exclusão das receitas diferidas decorre de valores já garantidos em contrato, mas que ainda não foram financeiramente reconhecidos."

O órgão complementa que a divergência acontece devido ao reconhecimento das dívidas por parte do clube.

"Desde o último relatório, o Conselho Fiscal identificou divergência de entendimento quanto ao tratamento contábil de obrigações de direitos de imagem formalizadas por meio de instrumentos de confissão de dívida", esclarece o documento.

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"O Conselho Fiscal entende que, após a formalização da confissão de dívida, a obrigação passa a constituir passivo exigível, devendo ser registrada integralmente e classificada entre circulante e não circulante", conclui.

SANTOS SE MOVIMENTOU NA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

Apesar do momento financeiro do clube, o técnico Cuca ganhou reforços para o seu elenco. Visando a reta final do Campeonato Brasileiro e uma vaga na semifinal da Sul-Americana, o Santos realizou contratações utilizando a estratégia de contratos de curta duração atletas livres no mercado.

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Ao todo, quatro jogadores foram apresentados. O meia Arthur, de 30 anos, estava livre no mercado após rescindir seu contrato com a Juventus, acertando com o Santos até o final da temporada. O lateral-direito Rodinei, tinha vínculo com o Olympiacos, da Grécia, até junho de 2027, mas foi liberado pelo clube, fechando também até dezembro.

Outro reforço do meio-campo, Lima veio do Fluminense para acertar com o Santos até o fim da temporada. Já o atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, chegou do Flamengo e tem contrato até o final do ano.

O meio-campista Philippe Coutinho, de 34 anos, também assinou contrato com o clube, até o final da temporada, em dezembro, mas ainda não foi anunciado oficialmente. A contratação foi um pedido expresso de Neymar à diretoria do Santos, que avaliou positivamente a contratação. O jogador irá realizar exames médicos nesta sexta-feira, 11.