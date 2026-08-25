Santos supera Palmeiras e lidera aproveitamento entre paulistas no pós-Copa

Desde a volta das equipes brasileiras da Série A do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo, considerando todas as competições oficiais disputadas no período, o Santos é o clube com o melhor aproveitamento entre os paulistas.

Mesmo na parte de baixo da tabela e lutando contra o rebaixamento, o alvinegro praiano soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. O aproveitamento é de 58%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com esses resultados, o time assumiu a quinta colocação do ranking de aproveitamento entre as equipes da primeira divisão no período pós-Mundial. O rival Palmeiras, atual líder da competição, aparece logo abaixo, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Ainda vivo em todos os torneios que disputa, o Santos conseguiu um aproveitamento de 57,58%, aproximadamente um ponto percentual acima do alviverde. O Palmeiras também continua na disputa das três competições que participa. Os times inclusive fazem um duelo entre si nas quartas de final da Copa do Brasil.

SÃO PAULO APARECE ENTRE OS PIORES

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o Santos tem o melhor desempenho entre os paulistas, o São Paulo vive cenário oposto. O time tricolor soma apenas uma vitória, três empates e três derrotas nas 7 partidas disputadas desde a retomada da temporada. Um revés foi para a Chapecoense, que não vencia há 207 dias no Brasileirão.

Com 28,57% de aproveitamento, a equipe aparece na 18ª colocação do ranking geral, à frente apenas de Remo e Chapecoense, ambos com 25%.

ATHLETICO LIDERA RANKING GERAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No panorama da Série A, o Athletico Paranaense tem o melhor aproveitamento desde a volta das equipes após a pausa para a Copa do Mundo. O time soma cinco vitórias, dois empates e um derrota em oito jogos, com 70,83% de rendimento.

Cruzeiro e Atlético-MG aparecem logo atrás, com 66,67% e 62,96% de aproveitamento, respectivamente. O time alviceleste venceu seis das 10 partidas disputadas, enquanto o Atlético-MG ainda não perdeu no período e soma quatro vitórias e cinco empates.

O Flamengo também aparece entre os melhores desempenhos após a retomada. Com 62,50% de aproveitamento, o rubro-negro venceu quatro dos oito jogos disputados. A equipe é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro e também segue na disputa pelo título da Libertadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os outros paulistas, o Corinthians aparece na oitava posição, com 50% de aproveitamento. O alvinegro soma quatro vitórias, três empates e três derrotas desde a volta das competições.