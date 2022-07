Santos sofre na busca por reforços e com os desfalques, e Lisca recorre ao sub-20

(via Agência Estado)

A diretoria do Santos já avisou ao técnico Lisca que a busca por reforços não anda nada fácil. Para piorar, o técnico ainda sofre com tantos desfalques no setor defensivo. Atrás de soluções caseiras, o treinador acompanhou o treino do time sub-20 nesta terça-feira - já havia levado três meninos para Fortaleza.

Eduardo Bauermann, suspenso, e Maicon são titulares incontestáveis na defesa santista, mas o experiente jogador sofreu uma lesão muscular e vem sendo desfalque. O problema é que o reserva imediato, Luis Felipe, também se lesionou e Alex Nascimento já foi para a visita ao Fortaleza sem adaptação com o novo grupo. Kaiky foi negociado e Velazquez rescindiu.

Sem reservas, Lisca observa os meninos da base. Derick já ficou no banco no Castelão e deve ser titular contra o Fluminense na segunda-feira por causa da suspensão de Bauermann. O treinador pode promover outros jovens para não ser pego "desprevenido" no setor. Ele já havia levado outros meninos para a partida da última rodada do primeiro turno, casos de Ed Carlos e Kevyson, opções para o meio.

O Santos confiava em repatriar Diego Pituca do futebol japonês, mas não houve a liberação por parte do Kashima Antlers. O volante também poderia ser utilizado como zagueiro e a falta de acordo foi bastante lamentada na Vila Belmiro.

"Queremos o quanto antes trazer reforços para o Lisca, mas queremos trazer quem realmente agregue. Na sua qualidade e perfil, que dê equilíbrio à equipe", afirmou Newton Drummond, executivo de futebol do Santos, à Rádio Bandeirantes. O dirigente, contudo, não escondeu que no mercado nacional tudo anda mais difícil. Ele lamentou que os nomes de peso estejam impedidos de transferência por já terem "estourado o limite de jogos."

O time da Baixada é o único dos grandes do Estado sem anunciar nenhuma contratação nesta abertura de janela. A diretoria pede calma, revela falta de receitas, mas promete trazer nomes para ajudar Lisca e não passar sufoco no Brasileirão.